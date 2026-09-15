„Litgrid“: vėl įjungta „NordBalt“ jungtis

„NordBalt“ įjungta ir tapo prieinama einamosios paros elektros prekybai pirmadienį, 20 val. – para anksčiau, nei planuota.
Anot pranešimo, atjungimo metu Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė atliko iš anksto numatytus „NordBalt“ keitiklio stoties Klaipėdoje techninės priežiūros darbus.
Techninės priežiūros darbų apimtys ir jų periodiškumas numatyti remiantis keitiklio įrangos gamintojo instrukcijomis ir „Litgrid“ perdavimo tinklo eksploatavimo reglamentu.
Pačių svarbiausių sistemų patikra turi būti atliekama kasmet, tačiau keitikliui veikiant nėra galimybės patekti į kai kurias patalpas ir apžiūrėti įrenginius, todėl aptarnavimo darbus galima vykdyti tik sustabdžius keitiklį, pabrėžia „Litgrid“.
Per aštuonis šių metų mėnesius „NordBalt“ bendras jungties prieinamumas rinkai siekė 99,74 proc., iš Švedijos į Lietuvą per šią jungtį importuota 1,7 teravatvalandės (TWh) ir eksportuota 0,8 TWh elektros energijos.
700 MW galios elektros jungtis su Švedija veikia nuo 2016 metų.
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