„LTG Cargo“ įmonė Ukrainoje keičia veiklos modelį

Planuojama rudenį į Ukrainą išgabenti du „LTG Cargo“ remonto depe modernizuotus manevrinius lokomotyvus, o „LTG Cargo Ukraine“ nuomojamų riedmenų parkas ateityje plėsis – bus įveiklinta 120 vagonų ir magistraliniai lokomotyvai.
Svarstoma, kad į Lietuvą atvykus naujiems elektriniams lokomotyvams „LTG Cargo Ukraine“ parką galėtų papildyti ir dabar šalyje naudojami šilumvežiai „Siemens“.
Pasak „LTG Cargo“ vadovės Eglės Šimės, „LTG Cargo Ukraine“ įsteigta siekiant stiprinti logistikos ir tiekimo grandines tarp Lietuvos ir Ukrainos, kur yra beveik 500 lietuviškų vagonų, jie bus perduoti „LTG Cargo Ukraine“.
„LTG Cargo Ukraine“ vadovas Saulius Stasiūnas sako, kad karo pradžioje Ukrainoje perpus – nuo 314 mln. 2021 metais iki 151 mln. tonų 2022 metais – kritęs krovinių srautas pastaraisiais metais po truputį auga, pramonė šalyje prisitaikė ir veikia, tad ten reikalingi įvairūs riedmenys.
„LTG Cargo“ taip pat valdo bendrovę „LTG Cargo Polska“.
