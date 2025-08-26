„LTG Infra“ pasirašė projektavimo darbų sutartį su Vokietijos įmone

Vadovaujantis pernai patvirtintu nauju „Rail Baltica“ projekto valdymo modeliu, „LTG Infra“ perėmė šios sutarties įgyvendinimą, antradienį pranešė LTG.
„Rail Baltica“ valdymo vadovo Justo Vyžinto teigimu, valdymo modelio pakeitimas – ilgai lauktas, teigiamas pokytis, leidžiantis spartinti projekto įgyvendinimą Lietuvoje. Dėl jo sutarė visos projekte dirbančios šalys, kartu su Europos Komisija.
„RB Rail AS“ ir toliau vykdo koordinuojančias, priežiūros, atitikties dizaino gairėms ir finansų funkcijas. Tačiau tuos darbus, kuriuos įgyvendiname čia, Lietuvoje, perimame į savo rankas. „LTG Infra“ turi visus reikalingus resursus, kad užtikrintų Lietuvoje vykdomų sutarčių įgyvendinimą ir priežiūrą“, – pranešime teigia J. Vyžintas.
Sutartis su „Deutsche Bahn Engineering & Consulting“ buvo pasirašyta kaip trišalė, kadangi viešąjį pirkimą atliko įmonė „RB Rail AS“.
Nuo šiol pirkimus skelbs ir sutartis dėl projektavimo, rangos bei kitų „Rail Baltica“ projekto darbų Lietuvoje sudarys „LTG Infra“.
„Deutsche Bahn“ įmonių grupės įmonė „Deutsche Bahn Engineering & Consulting“ suprojektuos beveik 100 km elektrifikuoto dvikelio greitojo geležinkelio ruožą nuo Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos iki Kauno (Jiesios).
Sutarties vertė – 38,3 mln. eurų (be PVM).
BNS rašė, jog sujungti Lietuvos ir Lenkijos vėžes tikimasi 2028 metais, o visą „Rail Baltica“ projektą sujungiant Baltijos šalis su Europa numatyta užbaigti 2030 metais.
Lietuva iki liepos buvo užsitikrinusi 1,6 mlrd. eurų paramos projektui iki 2030 metų, o papildomai siekiama gauti dar 4 mlrd. eurų.
