„LTG Infra“ ruošiasi „Rail Baltica“ tilto per Nerį naujo rangovo paieškai, konkursą skelbs rugpjūtį

Kaip BNS teigė įmonė, konkursą planuojama paskelbti rugpjūtį.
„Šiuo metu vyksta pasirengimas tolesniam projekto įgyvendinimui. Su rinkos dalyviais konsultuojamasi dėl naujo viešojo pirkimo sąlygų, o naujas rangovas bus atrinktas viešojo pirkimo procedūrų metu“, – komentare BNS teigė „LTG Infra“.
Kaip nurodoma viešųjų pirkimų sistemoje, įmonė su rinka konsultuojasi dėl kvalifikacinių reikalavimų.
„Rinkos konsultacijos tikslas – gauti rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus dėl numatomų kvalifikacijos reikalavimų pagrįstumo, proporcingumo ir atitikties rinkos galimybėms, siekiant užtikrinti konkurenciją bei tinkamą pasirengimą pirkimui“, – teigiama kvietime.
Tuo metu birželio 15 dieną nutraukusi sutartį su „Rizzani de Eccher“, „LTG Infra“ tą pačią dieną bendrovę įtraukė į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
„Sutartis su rangovu buvo nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo, o jos nutraukimas įsigaliojo liepos 1 dieną. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, tiekėjas, su kuriuo sutartis nutraukiama dėl esminio pažeidimo iš jo pusės, turi būti įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą“, – BNS teigė „LTG Infra“.
Anksčiau „Rizzani de Eccher“ BNS teigė svarstanti bylinėtis dėl nutrauktos sutarties, tačiau LTG įmonė sako ieškinio dar nesulaukusi: „Šiuo metu neturime informacijos, kad buvęs rangovas būtų pateikęs ieškinį dėl sutarties nutraukimo“.
Italijos bendrovė komentaro BNS nepateikė.
„LTG Infra“ sutartį su „Rizzani de Eccher“ nutraukė įvertinusi rangovės pateiktą veiksmų planą, kaip su subrangovais neatsiskaitanti ir jiems ginčus teismuose pralaiminti įmonė galėtų tęsti statybas. Laikinasis LTG vadovas Arūnas Rumskas birželio viduryje teigė, kad tilto statybos iš esmės buvo sustojusios nuo šių metų pradžios.
Jis taip pat yra sakęs, kad naujo rangovo paieška gali užtrukti iki devynių mėnesių, per tą laiką projektas nebus įgyvendinamas.
BNS rašė, kad „LTG Infra“ 2022 metų balandį pasirašė beveik 77,4 mln. eurų (su PVM) vertės sutartį su „Rizzani de Eccher“, kuri įsipareigojo pastatyti ilgiausią geležinkelio tiltą Baltijos šalyse. Vėliau indeksavus projektas pabrango iki 96,8 mln. eurų (su PVM).
Susisiekimo ministerija birželio viduryje teigė, kad atlikta apie 50 proc. tilto statybos darbų.
Naujausi komentarai