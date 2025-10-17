„LTG Infra“ už daugiau nei 5,6 mln. eurų modernizuos geležinkelio pervažas

Pervažas planuojama modernizuoti stotyse ir tarpstočio ruožuose, kur yra intensyvus traukinių ir automobilių eismas.
„Eismo dalyvių saugumas – vienas svarbiausių mūsų tikslų. Nuosekliai investuojame į infrastruktūros atnaujinimą ir inovacijas, taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su atsakingomis institucijomis, kad ugdytume vairuotojų ir pėsčiųjų atsakingą elgesį“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Anot bendrovės, keturiolikoje numatomų modernizuoti pervažų bus atnaujinta pervažų signalizacijos įranga, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Dalyje pervažų įrengtos pėsčiųjų perėjos signalizacijos, kliūties aptikimo ir kelio būklės nustatymo sistemos bei informacinės švieslentės.
Pervažų atnaujinimo darbus atliks konkursą laimėjusi įmonė „Fima“. Darbus planuojama atlikti per 12 mėnesių nuo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo dienos.
LTG grupė, kurios dalimi yra „LTG Infra“, yra didžiausia Baltijos šalyse geležinkelių grupė, savo veiklą vystanti trimis pagrindinėmis kryptimis: krovinių ir keleivių vežimas geležinkeliais, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra.
LTG grupę sudaro pagrindinės dukterinės bendrovės: „LTG Infra“, „LTG Cargo“, „LTG Link“, GTC.
Naujausi komentarai