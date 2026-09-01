LTG pajamos pirmąjį pusmetį augo iki 261 mln. eurų

Grupė per šį laiką uždirbo 77 mln. eurų pelno iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) – 8,8 proc. mažiau (84,4 mln. eurų), EBITDA marža siekė 29,8 proc. – 5,1 proc. punkto mažiau, antradienį pranešė grupė.
Grupės grynasis pelnas šiemet siekė 10,4 mln. eurų ir buvo 45,8 proc. mažesnis (19,2 mln. eurų).
Mažesnį pelno rodiklį lėmė sąnaudos dėl pavasarį įvykusių dviejų traukinių avarijų bei išaugusios energetinių išteklių kainos. Dėl gegužę įvykusių avarijų Jiesioje bei Gudžiūnuose LTG grupė patyrė apie 4,2 mln. eurų papildomų sąnaudų, teigiama pranešime.
„Įgyvendindami „Rail Baltica“, elektrifikavimo ir karinio mobilumo projektus stipriname Lietuvos integraciją į Europos transporto tinklą, didiname šalies atsparumą ir kuriame infrastruktūrą, kuri svarbi tiek verslui ir gyventojams, tiek NATO sąjungininkų poreikiams“, – pranešime teigė LTG grupės laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas.
Įmonės krovinių vežimo pajamos padidėjo 5,5 proc. (7,9 mln. eurų) iki 152,1 mln. eurų, o tai lėmė bendrovės „LTG Cargo“ rezultatai – augimas fiksuotas tiek vietiniuose, tiek tarptautiniuose maršrutuose.
Tačiau krovinių vežimo apimtys Lietuvoje mažėjo 7,9 proc. iki 10,6 mln. tonų, o tai lėmė dėl karo Ukrainoje ir tarptautinių sankcijų toliau mažėjantys srautai iš Rytų.
Tyuo metu „LTG Cargo“ antrinė įmonė „LTG Cargo Polska“ pirmąjį pusmetį pervežimų apimtis padidino beveik 14 proc., o birželį gautas Bendrasis saugos sertifikatas suteikė galimybę savarankiškai vykdyti veiklą ir Vokietijoje.
„LTG Link“ keleivių vežimo pajamos padidėjo 7,1 proc. (2,2 mln. eurų) ir siekė 33,4 mln. eurų – tai lėmė populiarėjantys tarptautiniai maršrutai į Latviją, Estiją bei Lenkiją. Bendras keleivių skaičius augo 11,2 proc. iki daugiau nei 3 mln.
Be to, didesnius keleivių srautus lėmė pavasarį taikytos 50 proc. nuolaidos, teigiama pranešime.
Valstybės dotacijos per šešis mėnesius siekė 61,5 mln. eurų ir buvo 12 proc. didesnės (54,9 mln. eurų).
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