Mažeika: agentūrai laikinai vadovauti turėtų žmogus iš ministerijos

„Jis bus greičiausiai paskirtas iš ministerijos. Dar deriname, bet greičiausiai šiandien (ketvirtadienį – BNS) bus jau atsakymas, laukiame dar, kad žmogus pats nuspręstų“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė K. Mažeika.
Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją NMA Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai praėjusią savaitę atliko kratą ir F. Dirginčiaus kabinete, jam suteiktas liudytojo statusas.
„Iš tiesų yra tam tikrų iššūkių, tačiau laikinai paskirtas vadovas turės užtikrinti, kad tie procesai vyktų, nes turbūt dabartiniam vadovui irgi pakankamai yra iššūkių ir sunku derinti darbą su ta situacija, kuri iškilusi“, – tvirtino K. Mažeika.
„Yra tam tikra ir logika, kad nebūtų daromas galbūt ir tam tikras poveikis atlikti tyrimą, tai turi būti nepriklausomas tyrimas ir sudaryta komisija, tuo laikotarpiu bus pavesta laikinai einančiam vadovui užtikrinti visas funkcijas, kad (NMA – BNS) vyktų procesai, kurie priklauso agentūroje“, – pridūrė ministras.
Jis taip pat pranešė, kad traukiasi ir teismo nuo pareigų jau nušalintas direktoriaus pavaduotojas, ikiteisminiame tyrime įtariamuoju esantis Tomas Orlickas.
Pasak K. Mažeikos, ministerijos vidaus tyrimų skyriui pavesta atlikti tyrimą, kaip NMA buvo laikomasi korupcijos prevencijos.
„Žinome, kad agentūroje yra skyrius, bet žinant tai, kad tiek pavaduotojas yra nušalintas ir jam pareikšti įtarimai, tiek ir kitiems asmenims, beje, pavaduotojas pasiprašė kitą savaitę palikti pareigas, išeiti iš darbo, tai mums svarbu, kad nesustotų procesai ir kad būtų įvertinta, kaip veikė, kaip neveikė antikorupcinė sistema NMA, ir tame laikotarpyje, kai bus nušalintas vadovas, bus pavesta laikinai einančiam vadovui užtikrinti visas funkcijas“, – kalbėjo ministras.
K. Mažeikos teigimu, dabar NMA nėra nė vieno vadovo pavaduotojo, tačiau, anot jo, bus stengiamasi, kad įstaigos veikla nesutriktų.
BNS rašė, kad anksčiau rugsėjį teisėsauga atliko kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupcija keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją.
Teisėsauga savo veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims.
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