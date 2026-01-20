Mažųjų bendrijų bumas: per dvi savaites – daugiau nei tūkstantis naujų

Štai Adomas Gustys metė samdomą darbą ir dabar dirba sau. Jis siūlo išmanius sprendimus namams – nuo elektros tinklo projektavimo iki vienos programėlės visam namui. Versle vyras naujokas, todėl svarstė, ar dirbti pagal individualios veiklos pažymą, ar steigti mažąją bendriją.
„Skatino startuoti po Naujųjų metų, nes finansiškai atsiranda paskatų dėl pelno mokesčio“, – pasakojo „Step-In“ veiklos vadovas A. Gustys.
Registrų centre šiuo metu tikras mažųjų bendrijų bumas. Vien per pirmąsias dvi šių metų savaites jų įregistruota beveik dvigubai daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
„Tikrai matome didesnį aktyvumą nei pernai. Vien per šiuos metus turime įregistruotų apie 1,3 tūkst. naujų mažųjų bendrijų. Tai daugiau nei po 100 kiekvieną darbo dieną“, – teigė Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus.
Nuo šių metų pelno mokesčio lengvata mažosioms bendrijoms taikoma jau dvejus metus – anksčiau ji galiojo vienerius.
„Jei įsteigei įmonę 2025 metų gruodį, lengvata pasinaudosi visus 12 mėnesių. Bet jei įsteigsi šių metų sausį, pelno mokesčio nemokėsi du metus“, – aiškino Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė.
„Gausiu lengvatą pelno mokesčiui ir tą sutaupytą sumą galėsiu investuoti į įmonės plėtrą“, – sakė Adomas.
Prie sprendimo rinktis mažąją bendriją prisidėjo ir padidėję mokesčiai individualiajai veiklai bei galimybė pajamas gauti dividendais.
„Pavyzdžiui, pajamos 72 tūkst. pagal individualiąją veiklą, o jei mažosios bendrijos – skirtumas būna apie 5 tūkst. eurų“, – skaičiavo D. Čibirienė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas pripažino, jog mokesčių sistemoje palikta spraga.
„Tai rodo mūsų įstatymo netobulumą, kadangi individualia veikla galima užsiimti keliais būdais. Kai tik pasikeičia mokesčiai – migracija iš vienos verslo rūšies į kitą“, – teigė A. Sysas.
Net ir augančios „Sodros“ įmokos naujų verslininkų nesustabdė. Šiemet savarankiškai dirbantys asmenys jas moka jau ne nuo pusės, o nuo 90 proc. savo pajamų.
„Matyt, kad pelnas didesnis“, – komentavo A. Sysas.
Tiesa, anot Adomo, vienas trūkumas išlieka – nesikaupia stažas pensijai.
„Pasiskaičiavau, kad man geriau sutaupyti pinigų sumą ir investuoti savarankiškai bei būti nepriklausomu. Į pensiją išeisiu, kada pats nuspręsiu“, – tvirtino jis.
Registrų centras prognozavo, kad mažosios bendrijos bus aktyviai steigiamos visus metus.
„Tikėtina, kad tai bus didžiausi skaičiai per istoriją. Mažosios bendrijos jau 5–6 metus yra populiariausia teisinė forma tarp registruojamų naujų įmonių“, – dalijosi M. Samkus.
Tiesa, A. Sysas svarstė ir platesnius pokyčius, pavyzdžiui, veiklų rūšių mažinimą.
„Didžiausias noras yra sutvarkyti veiklos rūšis. Tam, kad būtų paprasčiau ir aiškiau“, – sakė jis.
„Visą laiką reikėtų verslą skatinti, kad kuo daugiau jo augtų. Kiekvienas žmogus, kuris steigia verslą, tampa nepriklausomas nuo valstybės, tačiau valstybei moka mokesčius“, – pridūrė „Step-In“ veiklos vadovas.
LNK.LT primena, kad pernai Lietuvoje buvo įsteigta daugiau nei 10 tūkst. mažųjų bendrijų.
Naujausi komentarai