Mikėnas: per 100 įmonių planuoja ieškinį Vyriausybei

„Postūmių tokių, kas liečia vilkikų paleidimą, neturime. Jokių žinių nei iš Baltarusijos, nei iš Vyriausybės pusės. Mes, kaip asociacija, tuo metu padedame vežėjams organizuotis susitikimus su advokatų kontoromis, rytoj turėsime paskutinį ir viduryje savaitės nuspręsime, su kuria kompanija dirbame“, – pirmadienį Eltai sakė E. Mikėnas.
„Mes surinkome savo asociacijos narius, kurie nori dalyvauti grupiniame ieškinyje Vyriausybei. Prisidėjo ir vežėjai, kurie nepriklauso jokioms asociacijoms. (...) Užsiregistravo daugiau nei 100 įmonių“, – tikino jis.
Anot „Linavos“ prezidento, su advokatais pirmiausia sprendimų bus ieškoma taikiais būdais.
„Pasitelkiant advokatus kreipsimės į Vyriausybę. (...) Planus nustatys advokatų kontoros, tačiau jie maždaug aiškūs – pirmiausia taikiu būdu ieškosime sprendimų, o jei nepavyks, turime tolimesnių kelių“, – teigė E. Mikėnas.
Susitiko su Susisiekimo ministerija: sutarta, kad esmė nėra užstrigusių vilkikų skaičius
Anot „Linavos“ vadovo, asociacijos atstovai gruodžio pabaigoje susitiko su Susisiekimo ministerija, kur rastas sutarimas, jog svarbiausias prioritetas turėtų būti susigrąžinti Baltarusijoje užstrigusius vilkikus, o ne juos tiksliai suskaičiuoti.
„Su Susisiekimo ministerija sutarėme, kad ne užstrigusių vilkikų skaičiuose yra esmė. Jei ten ir būtų tik keli vilkikai, vežėjams turėtų būti padedama išeiti iš šios situacijos, o skaičius – nesvarbu. Vežėjai neturi būti palikti vieni“, – kalbėjo E. Mikėnas.
Jis teigia, kad, nors patikinta, jog Baltarusijoje užstrigusio krovininio transporto klausimu pirmiausia aktyviai dirba Užsienio reikalų ministerija (URM), detalesnės informacijos apie tai, kas vyksta, vežėjai negauna.
„Susisiekimo ministerija užtikrino, kad URM šiuo klausimu aktyviai dirba, nors mes ir negirdime jokios informacijos apie tai. Jie teigia, kad negali visko pasakyti, kokiu keliu yra einama. Užsiregistravome susitikimui su užsienio reikalų ministru ir žiūrėsime, ar gausime šansą pakalbėti, nes kontakto iki šiol mes praktiškai neturėjome“, – aiškino E. Mikėnas.
„Jei žinotumėme bent preliminariai, kokie veiksmai vyksta, mes galėtume tik pagirti Vyriausybę ir URM, tačiau dabar mes neturime jokių žinių, o tai baugina – atrodo, kad niekas nėra daroma“, – apibendrino vežėjų atstovas.
ELTA primena, kad krizė Baltarusijos pasienyje kilo po pastaruosius mėnesius vykusių kontrabandinių balionų iš Baltarusijos atakų, dėl to Vyriausybė pernai spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo, tačiau visi užstrigę vilkikai iki šiol dar negali išvykti iš Baltarusijos teritorijos.
Dėl situacijos pasienyje protestą prie Seimo rengė dalį vežėjų vienijanti asociacija „Linava“, Vyriausybę raginusi greičiau imtis realių veiksmų ir susigrąžinti vilkikus. Ministrų kabinetui buvo pateikta ir peticija su vežėjų reikalavimais, tačiau, jų teigimu, Vyriausybė į tai niekaip nesureagavo.
