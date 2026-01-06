Sulaukę žinių iš Baltarusijos, vežėjai liko sutrikę: niekas neaišku

Skelbiama, jog Lietuvos vežėjai oficialiai kreipėsi į Baltarusijos institucijas dėl sulaikytų transporto priemonių ir gautų sąskaitų už jų saugojimą.
Anot „Linavos“, pirmuose gautuose atsakymuose iš Baltarusijos įmonės RUP „Beltamozhservice“ nurodoma, kad transporto priemonės laikomos muitinės kontrolės zonose Baltarusijos muitinės reikalavimu, o pati saugojimo paslaugas teikianti įmonė esą tik vykdo jos institucijų nurodymus.
Taip pat pažymima, kad saugojimo paslaugų įkainiai taikomi pagal viešai skelbiamus tarifus.
„Šiuose raštuose nėra įvardijamas konkretus teisinis pagrindas, kuriuo remiantis transporto priemonės buvo sulaikytos, nenurodomi jokie sulaikymo terminai ar sprendimai, taip pat nepaaiškinama, ar ir kokiomis sąlygomis transporto priemonės galėtų būti išleistos“, – pranešime cituojamas E. Mikėnas.
„Svarbiausia – atsakymuose nėra patvirtinama, kad pateiktų sąskaitų apmokėjimas garantuotų transporto priemonės grąžinimą vežėjui“, – teigia jis.
Anot asociacijos prezidento, vežėjai tebėra palikti nežinomybėje.
„Iki šiol nesulaukiame jokių konkrečių valdžios veiksmų ar aiškaus plano, kaip ši situacija turi būti išspręsta. Vežėjai palikti visiškoje nežinioje, jie nežino, ką daryti, kaip elgtis teisiškai ir kaip atgauti savo turtą, kuris faktiškai yra įstrigęs be jokio apibrėžto teisinio statuso“, – aiškina E. Mikėnas.
„Linava“ pabrėžia, kad tokie atsakymai nesprendžia situacijos iš esmės ir ragina vežėjus nesiimti skubotų finansinių sprendimų – visą komunikaciją fiksuoti raštu bei glaudžiai bendradarbiauti su asociacija.
ELTA primena, kad krizė Baltarusijos pasienyje kilo po pastaruosius mėnesius vykusių kontrabandinių balionų iš Baltarusijos atakų, dėl to Vyriausybė pernai spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo, tačiau visi užstrigę vilkikai iki šiol dar negali išvykti iš Baltarusijos teritorijos.
Dėl situacijos pasienyje protestą prie Seimo rengė dalį vežėjų vienijanti asociacija „Linava“, Vyriausybę raginusi greičiau imtis realių veiksmų ir susigrąžinti vilkikus. Ministrų kabinetui buvo pateikta ir peticija su vežėjų reikalavimais, tačiau, jų teigimu, Vyriausybė į tai niekaip nesureagavo.
