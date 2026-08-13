Ministras: „BinDawood Holding“ svarsto investuoti į Lietuvos pieno įmones

„Labiausiai domina juos pieno sektorius, yra kelios opcijos: viena – statyti pieno perdirbimo (gamyklą – BNS) pagal jų poreikius, kitas dalykas – įsigyti visą arba dalį jau esamų (vienos įmonės – BNS) pieno perdirbimo pajėgumų“, – po susitikimo su „BinDawood Holding“ vadovu Ahmadu BinDawoodu (Ahmadu BinDavudu) žurnalistams ketvirtadienį sakė K. Mažeika.
Anot ministro, „BinDawood Holding“ norą investuoti Lietuvoje lemia aukšta produktų kokybė.
„Jie pasidarė jau namų darbus, juos sužavėjo Lietuvos pieno produktų kokybė, (...) veterinarijos, maisto saugos aukščiausi standartai, aplinkosauginiai, tvarumo visi dalykai. Jie paprašė mūsų tarpininkauti suteikiant tam tikrus duomenis“, – kalbėjo ministras.
„Kiek patys („BinDawood Holding“ – BNS) pasakojo, jau pusę metų renka duomenis, domisi ir išsirinko būtent Lietuvą iš viso Baltijos regiono kaip labiausiai jų lūkesčius kol kas atitinkančią šalį“, – pridūrė jis.
K. Mažeika pabrėžė, kad naujas žaidėjas rinkoje būtų naudingas pirmiausia pieno gamintojams – didesnė paklausa turėtų pakelti pieno kainą.
„Tai turbūt gera žinia ir mūsų vartotojams, ir perdirbėjams, ir turbūt pieno pirmiausia gamintojams, ūkininkams. Turbūt atsiradus dar vienam žaidėjui turėtų realiai keistis šiek tiek ir konkurencijos sąlygos. Rinkoje atsiradus konkurencijai iš to turbūt išlošia ir vartotojai, ir, svarbiausia, žaliava pati (pienas – BNS) turėtų (...) pakilti į savikainą atperkančią kainą“, – kalbėjo ministras.
K. Mažeika teigė, kad investuotojo pritraukimas būtų naudingas ir Lietuvos perdirbimo įmonėms – tai atvertų Saudo Arabijos rinką: „Turbūt yra tam tikra galimybė ir mūsų perdirbėjams prisitraukti investuotoją, kuris tuos procesus gerokai pagreitintų ir taptų partneriu, kuris ir plius atsivertų dar vieną didelę rinką.“
Kaip rašė BNS, A. BinDawoodas po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi kiek anksčiau ketvirtadienį teigė, kad įmonė svarsto galimybes Lietuvoje investuoti į naują gamyklą arba pirkti maisto produktus iš Lietuvos įmonių ir pabrėžė, kad grupė ypač susidomėjusi Lietuvos pienininkystės sektoriumi.
Tuo metu premjeras žadėjo bendrovei padėti ieškoti sprendimų įgyvendinant jos planus.
„BinDawood Holding“ 2025 metų pabaigoje bendrovė turėjo 103 parduotuves, grupėje dirba daugiau nei 13 tūkst. darbuotojų. Pagrindinė jos veikla yra prekyba kasdienio vartojimo prekėmis, šviežiu maistu ir nemaisto prekėmis.
„BinDawood Holding“ valdo prekių ženklus „BinDawood“, „Danube“, „BinDawood Dash“, „Danube Dash“, „IACo“ ir „Ykone“, nurodoma įmonės svetainėje.
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