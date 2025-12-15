Ministras laikinai nušalino Augalininkystės tarnybos direktorių ir pavaduotoją

Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į pirmadienį gautą informaciją iš Generalinės prokuratūros apie atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl galimos nusikalstamos veikos, pranešė ministerija.
Naujienų portalas „15min“ praėjusį savaitgalį pranešė, kad atliekant tyrimą buvo sulaikytas J. Kornijenka.
Ministerija teigia bendradarbiaujanti su teisėsaugos institucijomis bei teikia joms visą reikalingą informaciją.
„Siekiant nepakenkti vykstančiam ikiteisminiam tyrimui, ministerija detalesnių komentarų neteikia. Daugiau informacijos visuomenei ir žiniasklaidai bus pateikta nedelsiant, kai tik tai leis teisėsaugos institucijos“, – teigia ministerija.
BNS rašė, kad tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje sulaikyta buvusi Seimo narė, buvusio įstaigos vadovo sutuoktinė Vitalija Vonžutaitė, BNS pirmadienį patvirtino šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.
V. Vonžutaitės sutuoktinis Augalininkystės tarnybai su pertrauka vadovavo nuo 2014 iki 2024 metų.
BNS rašė, kad buvusi politikė praėjusį dešimtmetį buvo nuteista vadinamosios Darbo partijos „juodosios buhalterijos“ byloje.
