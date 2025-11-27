Ministras: Rūdninkų poligono kelio brokas bus ištaisytas

Pasak jo, bus peržiūrėta ir kitų kariniam mobilumui svarbių kelių kokybė.
„Fegda“ sutinka pašalinti trūkumus nepriklausomo eksperto nurodytu būdu, įskaitant ir viso kelio esminę rekonstrukciją pertiesiant kelią ar reikšmingą jo dalį, jei tai numatys nepriklausomas ekspertas savo išvadose“, – Seime ketvirtadienį teigė R. Kaunas.
„Fegdos“ klausimas, mano supratimu, yra išspręstas. Rangovas prisiima atsakomybę, sutiko su Krašto apsaugos ministerijos pozicija, pasižadėjo atlikti visus reikalingus darbus ir pažadą patvirtino savo parašu“, – kalbėjo jis.
Kaip ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), kelią į poligoną valdanti Lietuvos kariuomenė, KAM Infrastruktūros valdymo agentūra ir „Fegda“ susitarė, jog bendrovė pagal nepriklausomos ekspertizės rekomendacijas pašalins defektus visame kelio ruože, o prireikus savo lėšomis nuties naują kelią.
„Įvertinsime senojo projekto atitikimą rangos sutartyje nustatytiems reikalavimams, bus pateikti tinkami defektų šalinimo sprendimai ir naujas defektų šalinimo projektas, ko nėra iki šiol“, – iš Seimo tribūnos kalbėjo R. Kaunas.
Pasak ministro, kada „Fegda“ pradės taisyti defektus, priklausys nuo to, kaip greitai bus atlikta ekspertizė: „Kai tik leis oro sąlygos, pateiks reikiamus remonto būdus. Jei bus išvada, kad reikia kloti kelią iš naujo rekonstruojant, tai ir bus atlikta.“
Atsakydamas į klausimą, ar „Fegdos“ komercijos direktoriumi anksčiau dirbęs Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius prašė proteguoti bendrovę, ministras tai neigė grįsdamas tuo, jog įmonė už broką prisiėmė atsakomybę bei įsipareigojo defektus taisyti.
„Nei Mindaugas Sinkevičius, nei Rimantas Sinkevičius (M. Sinkevičiaus tėvas, Seimo Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas – BNS) nekėlė man jokių sąlygų ir neuždavė jokių klausimų dėl „Fegdos“, – tikino krašto apsaugos ministras.
„Tai rodo, kad interpretacijos yra tik politinio lygio žaidimai“, – sakė R. Kaunas.
Jis taip pat paneigė, kad su „Fegda“ susijęs krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas, kuriam ir jo žmonai „Fegdos grupė“ rugsėjį pervedė apie 4 tūkst. eurų.
B. Bieliauskas naujienų portalui „Alytusplius“ yra sakęs, kad 2005–2023 metais su žmona dirbo įmonėje „Alkesta“, ši jiems liko skolinga už automobilių subnuomą, o skolą grąžino ją įsigijusi „Fegdos grupė“.
Tikrins kitus karinio naudojimo kelius
R. Kauno teigimu, KAM ketina peržiūrėti kitus karinio mobilumo kelius aiškinantis, ar jie galbūt nutiesti netinkamai. Pasak jo, siekiamybė, jog tokie keliai būtų tiesiami ir prižiūrimi pagal vienodą standartą.
„Ministerija inicijuos platesnį su karinio mobilumo poreikiais susijusių kelių peržiūrą siekiu įvertinti techninius projektų laikymosi ypatumus, brokų mastą, jų šalinimo aplinkybes ankstesniuose jau įgyvendintuose projektuose“, – teigė ministras.
„Vertinga įvertinti bendrą vaizdą, aplinkybes ir susidaryti nuomonę“, – pridūrė jis.
„Fegda“ naujienų portalui „Verslo žinios“ anksčiau sakė esanti pasirengusi kelią remontuoti, tačiau jau 10 mėnesių laukia leidimo darbams.
Portalas „Delfi“ anksčiau skelbė, kad kelyje pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš bendrovės nereikalavo jo tiesti iš naujo.
Gelžbetonio kelio į Šalčininkų rajone esantį poligoną statybos konkursą laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų atliko 2023 metais.
Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė yra sakiusi, kad „Fegda“ turėtų būti įtraukta į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą ir į tai būtų atsižvelgiama skelbiant kitus viešuosius pirkimus.
