Ministras: „Stadler“ elektrinis traukinys – didžiausias pokytis geležinkelių istorijoje

„Tai yra ilgo ir nenutrūkstamo proceso, sunkaus darbo ir įveiktų iššūkių rezultatas. Iš esmės tai yra didžiausias pokytis nepriklausomos Lietuvos istorijoje geležinkelių sektoriuje“, – pristatymo renginyje antradienį kalbėjo Juras Taminskas.
„Tai yra ne žingsnis į priekį, o keliolika žingsnių į priekį: komfortas, dydis, technologinis išpildymas, kaip matėme (traukinys pritaikytas – BNS) ir asmenims su negalia – yra nuorodos brailio raštu, nėra laiptelių, padaryti nuolydžiai“, – teigė jis.
„Stadler“ gamykla Lenkijoje elektrinį traukinį pagamino valstybės valdomų „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) užsakymu. Pradėti vežti keleivius šiuo traukiniu planuojama kitais metais.
Pagal 2023 metų birželį pasirašytą 226,5 mln. eurų vertės sutartį Šveicarijos traukinių gamybos koncerno „Stadler Rail“ antrinė įmonė Lenkijoje „Stadler Polska“ pagamins 9 elektrinius bei 6 baterinius traukinius, iki 2037 metų užtikrins techninę pagalbą, jų priežiūrą ir atsarginių dalių tiekimą.
Naujieji elektriniai traukiniai bus erdvesni ir pritaikyti visiems keleiviams, įskaitant ir turinčius fizinio judėjimo sunkumų. Po kelių dešimtmečių į traukinius sugrąžinta ir bistro zona.
Traukinys gali išvystyti 160 kilometrų per valandą greitį, jame yra įrengta 200 erdvesnių sėdėjimo vietų ir nuo 4 iki 30 vietų dviračiams.
Anot LTG grupės vadovo Egidijaus Lazausko, šiuo metu traukiniai gali išvystyti greitį iki 140 kilometrų per valandą, o naujasis elektrinis traukinys galės važiuoti greičiau, bet tam reikia tobulinti infrastruktūrą.
„Kai kurie traukiniai ar vagonai tarnauja iki 50 metų, todėl natūralu, kad visi infrastruktūros tobulinimo darbai yra skirti tam, kad mes padarę investiciją per ilgesnį laikotarpį galėtume siūlyti keleiviui palankią (bilieto – BNS) kainą. Jeigu norėtume, kad projektas atsipirktų per gerus metus, tai bilietas keleiviui kainuotų kosminę kainą“, – antradienį žurnalistams sakė E. Lazauskas.
Anot jo, 15 naujų traukinių sudarys 30 proc. jau esamo traukinių parko, jie kursuos ir link Daugpilio, Ignalinos, kur jau seniai nevažiavo naujesni traukiniai.
„Esame suplanavę 2030 metais pasiekti 10 mln. keleivių per metus, šiuos metus užbaigsime su 5,5 mln. keleivių. Turime įdėti dvigubai daugiau pastangų, kad pasiektume tikslą“, – sakė LTG grupės vadovas.
Susisiekimo ministras akcentavo, kad traukinys Klaipėdą nuo Vilniaus turėtų pasiekti per maždaug 4 valandas, o ateityje – dar greičiau.
„Šie traukiniai iš esmės pakeis keliavimo geležinkeliais suvokimą ir labai tikiuosi, kad įtrauks dar daugiau žmonių rinktis geležinkelio transportą kaip tvariausią, ir kuris artimiausiu metu sukurs galimybę greičiausiai pasiekti Klaipėdą“, – pristatymo renginyje sakė ministras.
E. Lazauskas pažymėjo, kad tokia apimtimi elektrinių traukinių iki šiol nebuvo pirkta.
„Dabar parke esantys naujausi traukiniai, kuriems jau virš 15 metų, yra varomi dyzelinu, elektrifikuotą ruožą turėjome tik iki Kauno, buvo galima nuvažiuoti į Trakus (...), nauji elektra varomi traukiniai keliais kartais išmes mažiau CO2 dujų (...) ir sudėjus eksploatacijos kaštus ir elektros kainą važiuos 25 proc. pigiau, nei dyzelinu varomi traukiniai“, – sakė jis.
Pasak E. Lazausko, elektrifikacijos darbai šiuo metu yra atliekami ruože Vilnius-Klaipėda, dalis darbų jau yra užbaigti, o visiškai pabaigti projektą ir atlikti testavimą planuojama iki kitų metų rugsėjo, paleisti traukinius – spalio pabaigoje.
Kaip rašė BNS, dėl skirtingo Lenkijos ir Lietuvos geležinkelio vėžių pločio ir nevienodų traukinių gabaritų elektrinis traukinys atskirais vagonais jau prieš porą savaičių į Vilniaus intermodalinį terminalą buvo atgabentas sunkvežimiais.
