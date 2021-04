Namų valymo iššūkiai: ekspertai pataria, kaip išsirinkti robotus padėjėjus

Kaip išsirinkti robotą siurblį?

Tobulėjant technologijoms ir didėjant pasiūlai, vis sunkiau išsirinkti robotą siurblį. Todėl ekspertai atskleidžia, į kokius individualius parametrus reikia atkreipti dėmesį, kad išsirinktumėte tinkamiausią variantą pagal savo poreikius.

1. Baterija. Renkantis valymo robotą, specialistai pataria atkreipti dėmesį į akumuliatoriaus talpą, tačiau taip pat reikėtų patikrinti veikimo laiką vienu įkrovimu. Labai dažnai net ir didelės talpos baterijos negali užtikrinti tinkamo valymo be įkrovimo pertraukų. Todėl „Senukų“ ir „Ecovacs“ ekspertai rekomenduoja ieškoti produktų, kurių darbo laikas vienu įkrovimu yra didesnis nei 60 minučių, kad kuo ilgiau robotas galėtų dirbti be pertraukų.

2. Įkrovimo laikas. Kai kurie modeliai įkraunami per 2 valandas, kiti užtrunka ir 6-7. Per ilgai kraunantis akumuliatorius gali reikšti, kad negalėsite vienu kartu atlikti savo suplanuotų valymo darbų. Įkrovimo laikas labai priklauso nuo akumuliatoriaus kokybės ir jo talpos. Tad jei turite tikrai didelę valymo zoną, įkrovimo laikas – labai svarbus veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti.

3. Dulkių konteinerio talpa. Reguliariai dirbantis robotas greitai užpildys savo konteinerį. Todėl žinovai pataria vengti produktų, kurių talpyklos yra mažesnės nei 0,4 l. Geriau rinktis optimalų talpos dydį – apie 0,75 l. arba įrenginį su savaiminio išsivalymo stotele, į kurią namų pagalbininkas pats grįš įsikrauti ir ištuštinti dulkių konteinerio.

4. Variklio galia. Šis parametras itin svarbus augintinių turinčioms šeimoms, taip pat jei dulkių siurblys turės važinėti storu, tankiu kilimu. „Ieškodami dulkių siurblio roboto tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internetu, klientai dažniausiai domisi efektyviausiais valymo prietaisais. Itin dažnai atsižvelgiama, ar robotas gerai susiurbs visus ant grindų esančius augintinių plaukus. Šiems pirkėjams rekomenduojame rinktis bent 35W galios turinčius robotus – jie surinks visus gyvūnų plaukus, taip pat švariai išsiurbs ir storus kilimus“, – pristato „Senukų“ atstovė Elona Uckutė.

5. Judesio jutikliai. Jutiklių dėka robotas dulkių siurblys neatsitrenkia į sienas, nenukrenta nuo laiptų ir efektyviai išvengia kliūčių savo kelyje. Todėl, anot specialistų, geriausia ieškoti dulkių siurblių su kuo daugiau jutiklių – taip galėsite būti tikri, kad robotui veikiant nei jūsų baldai, nei kambaryje bėgiojantys vaikai ar augintiniai, nei pats prietaisas nenukentės.

6. Tylus veikimas. Šeimoms, auginančioms mažamečių vaikų, itin aktualus bus roboto siurblio triukšmingumas. Nors jo garsas yra žymiai tylesnis už tradicinių dulkių siurblių, kad mažieji šeimos nariai prietaisui veikiant nepabustų iš saldaus miego, ekspertai pataria rinktis kuo tyliau dirbantį robotą.

7. Grindų plovimo funkcija. Auginantiems mažų vaikų ar naminių gyvūnų, geriau rinktis robotą, turintį grindų plovimo galimybę. O siekiantiems preciziškai švarių grindų efekto, specialistai rekomenduoja rinktis robotą, kuris turi grindų šveitimo technologiją bei gali pašalinti net ir labiausiai prie grindų pridžiūvusius nešvarumus.

8. Kontrolė ir planavimas. Rinkdamiesi robotą dulkių siurblį, atkreipkite dėmesį į prietaiso valdymo lengvumą mobiliojoje programėlėje – ar tai intuityvu, ar įmanoma valdyti robotą nuotoliniu būdu. Taip pat svarbu, ar galėsite tinkamai suplanuoti dulkių siurblio darbą, pavyzdžiui, kai nesate namuose. Šiuolaikiniai robotai leidžia sudaryti išsamų darbo grafiką: darbo dienomis siurbti vienu metu, savaitgaliais – kitu.

9. Antialerginiai filtrai. Renkantis siurblį, taip pat svarbu atsižvelgti, ar namuose yra alergiškų asmenų. Jei dulkės šeimos nariams sukelia alergines reakcijas, verta rinktis geriausiai dulkes ir kitus nešvarumus sugeriančius filtrus, taip roboto išleidžiamas oras bus švarus, be alergenų.

10. Dirbtinis intelektas. Jei esate naujausių inovacijų mėgėjas, ekspertai siūlo rinktis robotus su dirbtinio intelekto ir vaizdo interpretavimo technologijomis. Toks siurblys išmaniojoje programėlėje gali pažymėti vietas, kurių neišvalė, tad taip šeimininkui surinkus ne vietoje paliktus daiktus, robotas automatiškai važiuos į neišsiurbtą vietą. Be to, jame integruota vaizdo kamera. Norėdami per nuotolį savo telefono ekrane pamatyti, ką veikia namuose paliktas augintinis, galite telefone įsijungti programėlę ir nurodyti siurbliui, į kurią namų vietą tiksliai nuvažiuoti.

Anot E. Uckutės, klientai noriai ieško inovatyvių pagalbininkų savo namuose, tad paklausa lemia asortimento plėtrą.

„Patogesnio gyvenimo siekis klientus skatina vis aktyviau domėtis naujausiomis technologijomis, padedančiomis buities iššūkius išspręsti greičiau. Didėjanti paklausa lėmė, kad per paskutinius dvejus metus robotų-siurblių ir langų valymo robotų asortimentą „Senukuose“ išplėtėme daugiau nei dvigubai, taip kiekvienas klientas gali išsirinkti geriausiai jo poreikius atliepiantį įrenginį“, – teigia E. Uckutė.

„Senukų“ nuotr.

Kokie rodikliai svarbūs langų valymo robotui?

Tikru iššūkiu galintį tapti langų valymą sunkiai pasiekiamose vietose taip pat gali atlikti robotas. Specialistai pataria, į kokius kriterijus reikėtų atsižvelgti, kai renkatės naują langų valymo pagalbininką.

1. Veikimas sutrikus maitinimui. Anot ekspertų, viena svarbiausių valymo roboto funkcijų – ar jis turi apsaugą sutrikus elektros tiekimui. Kad išvengtumėte netikėtumų valant langus, rinkitės robotą, kuris išjungus maitinimą, dar galėtų kurį laiką veikti. O norint saugiai įrenginį naudoti lauke, bus aktuali ir apsauginė virvė.

2. Valymo plotas. Tam, kad kuo rečiau reikėtų pildyti roboto vandens talpą, pasitikrinkite, kokį plotą jis gali išvalyti vienu kartu. Jei valote didelius paviršius, žinovai siūlo rinktis ekonomiškiau vandenį naudojančius robotus.

3. Nuotolinis valdymas. Labai patogu langų valymo robotą valdyti mobiliojoje programėlėje – taip galėsite bet kuriuo metu prietaisą sugrąžinti į pradinę padėtį, baigti valymo procesą ar pakeisti valymo vietą.

4. Dirbtinis intelektas. Langų valymo robotas taip pat gali būti aprūpintas dirbtiniu intelektu, kuris nustato optimalų valymo kelią – tokiu būdu pagalbininkas darbus atliks greičiau ir efektyviau.