Naujojo Registrų centro vadovo atrankoje – 24 kandidatai

Terminas teikti dokumentus pasibaigė praėjusį penktadienį, šiuo metu vyksta dokumentų vertinimas, Eltai nurodė konkursą organizuojanti Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM).
„Šiuo metu (…) tikrinama, ar kandidatai atitinka keliamus reikalavimus ir bus įtraukti į galutinį atrankos dalyvių sąrašą. Vėliau su atrinktais kandidatais bus rengiami pokalbiai“, – teigė ministerijos atstovai.
EIM lūkestis – kad atrankoje dalyvautų kuo daugiau aukštos kvalifikacijos ekspertų ir vadovų, nustačius laimėtoją bus atliekamos jo patikros procedūros.
„Vertinant situaciją, ministerija siekia, kad Registrų centras kompetentingą vadovą turėtų kuo greičiau“, – nurodė ministerija.
Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tiria incidentą, per kurį iš Registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 0,5 mln.
Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Viešai paaiškėjus apie incidentą ir po premjerės, ekonomikos ir inovacijų ministro paraginimų iš pareigų pasitraukė buvęs RC vadovas Adrijus Jusas, dabar laikinai direktoriaus pareigas eina Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
Praėjusią savaitę Seimas nepalaikė pirmosios opozicijos iniciatyvos sudaryti komisiją RC duomenų vagystei tirti, tačiau trečiadienį parlamentarai pranešė vėl surinkę reikalingus parašus ir nutarimą Seimui ketina teikti iš naujo.
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