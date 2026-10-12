„Norfa“: kas lemia, kad ir šiemet sparčiai auga žuvies bei jūros gėrybių paklausa

„Kalbant apie augančią žuvų, jūros gėrybių ir jų gaminių paklausą, pirmiausia, matyt, reikėtų prisiminti, kad nuo 2025 m. vasario kiekvieną pirmadienį nuo 17 val. sveriamos rūkytos ir šviežios žuvies ant ledo „Norfos“ pirkėjai su mūsų tinklo nuolaidų kortele įsigyja su 50 proc. nuolaida, – pasakojo D. Dundulis. – Tačiau pardavimus labiausiai kelia ne pirmadieninis išpardavimas, o jo pasekmės.“
Parduotuvės užsako drąsiau ir daugiau: pirkėjui – platesnis pasirinkimas
„Norfos“ vadovas atkreipia dėmesį, kad pirmadieniniai išpardavimai lėmė, jog parduotuvių vadovai žymiai drąsiau užsako didesnius kiekius ir įvairesnių žuvų bei jūros gėrybių. Mat kiekvienos parduotuvės vadovas ne tik vertina savo pirkėjų poreikius, bet ir siekia parduoti kuo daugiau prekių, nes nuo to priklauso viso parduotuvės kolektyvo finansinis skatinimas. Kol nebuvo pirmadieninių išpardavimų, buvo stengiamasi užsakyti tik tiek, kiek buvo tikimasi parduoti iki prekių galiojimo pabaigos, kad nereikėtų nurašyti ir „gadinti“ finansinių parduotuvės rodiklių.
„Pastaruoju metu šios grupės prekių parduotuvės užsako vis daugiau. Pirmadieninės akcijos, kaip taisyklė, padeda išparduoti visą sveriamą rūkytą ir šviežią žuvį ant ledo, šių prekių vitrinos pirmadienį iki darbo dienos pabaigos ištuštėja. Patenkinti ir tie pirkėjai, kurie norti įsigyti prekių perpus pigiau, ir, ne mažiau svarbu, tie, kurie jau nuo antradienio ieško šviežiausių produktų. Išpardavimai padeda „uždaryti“ ciklą, t. y. išpardavus produkciją antradienio rytą tuščios šaldymo vitrinos ir šaldytuvai jau būna paruošti ką tik atvežtai šviežiausiai produkcijai. Tiesa, mūsų pirkėjai jau žino, kad plačiausią sveriamos rūkytos ir šviežios žuvies ant ledo asortimentą jie randa trečiadienį–ketvirtadienį“, – teigė „Norfos“ vadovas.
Atvėrė kelią asortimento naujienoms
„Norfos“ pirkėjas iš šviežių ant ledo patiektų produktų dažniausiai renkasi lašišą, upėtakį, karpį ir jų gaminius. Po jų ne ką mažesnę paklausą išlaiko skumbrė, jūros lydeka ir ešerys, dorada, vilkešeris bei įvairios krevetės, – vieno didžiausių šalies mažmeninių tinklų pirkėjų pasirinkimą atskleidė Darius, „Norfos“ prekių grupės vadovas. – Parduodami vis didesni kiekiai ir įvairių jūros gėrybių, pvz., kalmarų čiuptuvų, ne per seniausiai pasiūlytos brazilinės sviestažuvės. Akcijos sukurtos galimybės „Norfos“ pirkėjams leidžia nuolat pasiūlyti naujienų. Tiesa, ne visos jos sulaukia vienodo populiarumo, bet pirkėjui spręsti, ką rinktis. Mūsų tikslas – paįvairinti pirkėjo pasirinkimą ir padėti atrasti naujienų. Pvz., prieš didžiąsias metų šventes planuojame pasiūlyti vėžių ant ledo, įvairesnį krevečių pasirinkimą ir kitų rečiau randamų gėrybių. Vėl planuojame atsivežti ir šaldytų upėtakių ikrų iš Suomijos, kurių prieš Kalėdas ir Naujuosius jau įprato rasti „Norfos“ pirkėjas.“
Iš rūkytos žuvies asortimento „Norfos“ pirkėjas dažniausiai renkasi skumbrę, upėtakį, jūros lydeką ir ešerį, vilkžuvę, karšio išklotinę. Iš šaldytos produkcijos populiariausia jūros lydeka, rudagalvės menkės filė, vilkžuvių pjausniai, stintos, strimelės, šprotai.
„Vis daugiau pirkėjų atranda rūkytus kalmarų čiuptuvus, krevetes, marinuotas čili padaže, – teigė „Norfos“ prekių grupės vadovas. – Beje, ir populiariausias, ir retesnes žuvis bei jūrų gėrybes perkame iš pasaulyje didžiausių jų tiekėjų ar augintojų, o tai sudaro galimybių jas įsigyti pigiau ir „Norfos“ pirkėjams pasiūlyti ypač konkurencingomis kainomis.“
Į „Norfos“ parduotuves rūkytą žuvį bei jūros produktus tiekia ir „Rivona“, kurioje veikia naujos technologijos žuvies rūkykla. Į ją prieš keletą metų buvo investuota per 600 tūkst. eurų, o moderni Austrijoje pagaminta įranga rūkytos žuvies gamybos pajėgumus padidino 2,5 karto. Čia naudojamas natūralus medžio dūmas, rūkoma apie 20 žuvų ir jūros gėrybių rūšių. Ši technologija iš esmės pagerino rūkytos žuvies kokybę, palengvino rūkyklos darbuotojų darbo sąlygas.
„Norfos“ prekių grupės vadovas pritaria, kad pirmadieniniai išpardavimai sudarė galimybes gerokai išplėsti sveriamos rūkytos ir šviežios žuvies ant ledo asortimentą, pasiūlyti ir išskirtinės, brangesnės žuvies bei jūros gėrybių.
Pernai augo trečdaliu, šiemet – dar penktadaliu
D. Dundulis pasakoja, kad planuojamam sveriamos rūkytos ir šviežios žuvies ant ledo paklausos augimui buvo pradėta ruoštis iš anksto. Atnaujinamose „Norfos“ parduotuvėse buvo įrengiamos erdvesnės vitrinos ir šaldytuvai, įsigyti reikiamo galingumo ledukų gamybos įrenginiai.
„Sveriamos rūkytos ir šviežios žuvies ant ledo asortimentas nebuvo išplėstas per dieną. Tam iš tiesų buvo ruoštasi planingai, iš įvairios įrangos pasirinkome kokybiškiausią ir geriausiai tenkinančią mūsų ir pirkėjų poreikius, – patirtimi dalijosi „Norfos“ ir „Rivonos“ vadovas. – Beje, tokios politikos galime laikytis jau ne vieni metai. Suprantama, kad technologiškai pažangiausia įranga kainuoja brangiau nei „vakarykštės dienos“. Tačiau įsitikinome, kad ji ir tarnauja ilgiau, ir ją eksploatuoti yra gerokai racionaliau nei pigią, technologiškai pasenusią – turime gerokai mažiau galvos skausmo, ypač dėl gedimų ar veiklos sutrikimų.“
Apibendrindamas pastarųjų beveik poros metų paklausos pokyčius, „Norfos“ prekių grupės vadovas teigia, kad pirkėjas kiek rečiau renkasi karpį, nors jis tebėra vienas paklausiausių, o prieš Kalėdas ir Naujuosius jo pardavimai išauga dešimt kartų. Santykinai daugiausia auga anksčiau mažiau pirktų egzotinėmis laikytų žuvų ir jūros gėrybių. Šiandien vis didesnė dalis „Norfos“ pirkėjų savo pirkinių krepšelį dažniau linkę paįvairinti parduotuvėse siūlomomis jūros gėrybių naujovėmis.
„Kai kurių naujienų paklausa stebina, pvz., įvairių rūšių krevečių, kalmarų čiuptuvų ir jų gaminių“, – akcentavo Darius.
D. Dundulis patenkintas, kad „Norfos“ Žuvies skyriai pastaruoju metu gali pasigirti ypač plačiu asortimentu. Daugelyje mažesnių miestų ar miesteliuose tik „Norfos“ pirkėjas gali rasti daugelį žuvų ir jų gaminių, nes kiti Lietuvos mažmeninės prekybos tinklai rūkytos sveriamos ir šviežios žuvies ant ledo asortimentą arba iš esmės susiaurino, arba visai panaikino.
„Pernai žuvies grupės produkcijos „Norfos“ pirkėjai įsigijo apie 30 proc. daugiau, palyginti su 2024 m. Šiemet, palyginti su 2025 m. tuo pačiu laikotarpiu, žuvies grupės produkcijos nupirkta dar 20 proc. daugiau. Tai rodo, kad Lietuvos pirkėjas vertina mūsų pastangas pasiūlyti kuo daugiau ir įvairesnės rūkytos sveriamos ir šviežios žuvies, jūros gėrybių ant ledo. Beje, „Norfos“ pirkėjas per pastaruosius metus labiausiai augina dvi prekių grupes – jau aptariamą žuvies ir dar kulinarijos gaminių“, – kelerių metų pastangas apibendrino „Norfos“ vadovas.
Naujausi komentarai