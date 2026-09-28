„Norfa“: mūsų pirkėjas ir kapų žvakes renkasi racionaliai

Konkursų būdu pirkdama žvakes tiesiai iš jų gamintojų „Norfa“ savo pirkėjams jų kaskart sugeba pasiūlyti ypač palankiomis kainomis. Dalį žvakių tiekia Lietuvos gamintojai, bet nemažą dalį – ir konkursus laimėję Lenkijos gamintojai. Pastarieji savo gamyklų turi vos keliasdešimt kilometrų nuo Lietuvos sienos, o tai turi didelės įtakos jų galutinei kainai.
Kaip pasiekiama, kad žvakės siūlomos konkurencinga kaina
„Logistika žvakių savikainoje sudaro reikšmingą kainos, kurią matome parduotuvėje, dalį. Sutrumpinę jų kelionę gerokai sumažiname ir žvakių savikainą, o tai leidžia pasiūlyti jų pirkėjams ypač konkurencingomis kainomis, – žvakių mažų kainų priežastis atskleidė D. Dundulis. – Aišku, kainai didelės įtakos turi ir mūsų strateginis pasirinkimas bet kokius gaminius, jei tik įmanoma, pirkti tiesiai iš gamintojų, apeinant tarpininkus ir taip išvengiant papildomų kaštų. Mažėja sąnaudos ir žvakes didesnėse parduotuvėse patiekus tiesiai ant transportavimo padėklų, jų neišdėliojant ant lentynų ir tam neskiriant papildomo darbuotojų laiko. Kai visoje tiekimo grandinėje pavyksta sutaupyti ne vieną dešimtį centų, šia nauda pasidalijame su pirkėju.“
„Norfos“ pirkėjai pernai nupirko žvakių, kurioms į parduotuves atgabenti prireikė per 70 vilkikų. Šiemet, atrodo, žvakių paklausa bus didesnė. Pirkėjai šio vieno didžiausių šalyje mažmeninio prekybos tinklo parduotuvėse gali rinktis iš aštuoniolikos rūšių kapų žvakių ir keturių dydžių įdėklų.
Racionalūs pirkėjai renkasi ir tvarumą
„Šiemet, kaip ir kiekvienais pastaraisiais metais, atnaujinome apie 25 proc. žvakių ir įdėklų asortimento. Dalis žvakių turi tokią didelę paklausą, kad jų net negalime keisti jau porą dešimtmečių, jų metai iš metų užsakome didelius kiekius, kad visiškai patenkintume pirkėjų poreikius. Dažniausiai keičiasi žvakidžių konfigūracija ir dekoravimas“, – konstatavo Rita Povilauskienė, „Norfos“ prekių grupės vadovė.
Tačiau šiek tiek kinta ir žvakių mados. Pasak R. Povilauskienės, pvz., kai kapus imta aklinai dengti marmuro plokštėmis, pasiūlyta žvakių, kurias patogu pastatyti ant tokių paviršių. Šių paklausa auga, vadinasi, atitikome pirkėjų poreikius.
„Metai iš metų vis labiau auga įdėklų pardavimai. Akivaizdu, kad įsigiję žvakides žmonės jas išsaugo ir keičia tik įdėklus. Beje, įdėklų paklausa didėja ne tik rugsėjo–spalio mėnesiais, bet ir kitu metų laiku. Matyt, lankydami savo artimųjų kapus žmonės elgiasi racionaliau ir tvariau – keičia tik įdėklus, išsaugodami žvakides“, – svarstė „Norfos“ prekių grupės vadovė.
D. Dundulis pritaria, kad tai rodo ir „Norfos“ pirkėjų sąmoningumą, ir jų tvaresnį požiūrį, ir, galiausiai, racionalesnį pirkimą, nes įdėklai yra gerokai pigesni už žvakides. Taip pat svarbu, anot „Norfos“ vadovo, kad taip žmonės daug mažiau šiukšlina: „Aš lankydamas kapus irgi renkuosi keisti įdėklus žvakidėse, kad sukurčiau kuo mažiau šiukšlių.“
Svariausias kriterijus renkantis kapų žvakę
D. Dundulis atkreipia pirkėjų dėmesį, kad, renkantis žvakes ar įdėklus, jų kokybę, t. y. degimo laiką, nebūtinai lemia žvakės ar įdėklo dydis. Didelės reikšmės turi ir degiosios medžiagos kiekis, ir jos sudėtis.
„Stebime, kad pirkėjas puikiai suvokia, kurios žvakės kokybiškesnės, kurias pirkti racionaliau. Vienas svarbiausių kriterijų, į ką patariama atkreipti dėmesį, ne įdėklo dydis ir jame esantis degios masės kiekis, o užrašas ant įdėklo, kiek laiko žvakė dega. Mat vertindamas tik įdėklo dydį pirkėjas gali skaudžiai apsigauti manydamas, kad didesnė žvakė ant kapo ir degs ilgiau. Iš tiesų svarbus ne tik degiosios masės kiekis, bet ir jos sudėtis. Dalis ne visai sąžiningų gamintojų ir pardavėjų siūlo žvakių, kuriose parafinas yra pakeistas pigesnėmis medžiagomis, išpučiančiomis įdėklo turinį. Tokias didesnes, bet trumpiau degančias žvakes parduoda net brangiau. Pirkėjui patariu kreipti dėmesį ne į dydį, o į užrašą ant žvakės ar įdėklo, kur nurodytas degimo laikas“, – patarė R. Povilauskienė.
Ji taip pat pastebėjo, kad kai kurie pardavėjai siūlo įdėklų, kuriuose degiosios medžiagos įpilta vos keliais milimetrais ar gramais mažiau, nors įdėklų dydis gali būt identiškas. Tokie įdėklai, suprantama, taip pat degs pastebimai trumpiau.
„Taigi, vienas iš pagrindinių kapų žvakių ir įdėklų kokybės rodiklių – jų degimo laikas. Jį sąžiningi žvakių gamintojai ir pardavėjai nurodo ant etiketės. Pirkėjui tereikia pasirinkti, kas jį tenkina“, – informavo „Norfos“ prekių grupės vadovė.
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