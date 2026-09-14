„Norfa“: pirkėjas skatina keisti bakalėjos asortimentą – jo pasirinkimai džiugina

Saulius Balkus, „Norfos“ prekių grupės vadovas, šioje pozicijoje sukaupęs 30 metų patirtį, atkreipia dėmesį, kad per pastaruosius metus ypač dideli pokyčiai įvyko bendraujant su Azijos tiekėjais.
Pirkėjai įvertino metų eksperimentų triūsą
„Jau ir anksčiau matėme akivaizdžią tendenciją, kad „Norfos“ pirkėjai vis labiau linkę bandyti naujoves, eksperimentuoti savo virtuvėse ne tik gamindami tradicinius patiekalus, bet ir rinkdamiesi ingredientus, pvz., Azijos ar Meksikos virtuvės patiekalams. Atliepdami mūsų pirkėjų norus, per pastaruosius metus dar labiau išplėtėme šių virtuvių patiekalams reikalingų prekių pasiūlą“, – teigė S. Balkus.
Jis pasakoja, kad gerokai išplėstas visų prekių, reikalingų sušiams gaminti, asortimentas. Pasirinkti tiekėjai gerai išmano vietos rinkos specifiką ir siūlo ypač kokybiškų gaminių konkurencingomis kainomis, pvz., actą, sezamo aliejų ir visa kita, ko reikia sušiams gaminti namuose. „Norfa“ taip pat siūlo platų įvairių grybų pasirinkimą. Azijos virtuvės mėgėjai žino, kad grybai yra svarbi ir būtina Azijos virtuvės patiekalų sudėtinė dalis.
„Mūsų pagrindinis vietos tiekėjas „Rivona“ pradėjo gaminti naują „Kolumbo“ padažų liniją. Ypač palankaus „Norfos“ pirkėjų įvertinimo sulaukė „Padažas kartveliškam šašlykui“ su kaukazietiškais prieskoniais ir žolelėmis. Šis padažas buvo kuriamas ir vis ragaujamas ilgiau nei metus, o dabar matome, kad mūsų triūsas pirkėjų įvertintas puikiai“, – apie naujausius „Norfos“ pasiūlymus pasakojo bakalėjos grupės vadovas.
„Norfos“ ir „Rivonos“ vadovas atkreipia dėmesį, kad dėl išaugusios pirkėjų paklausos Azijos šalyse produkcija perkama ypač dideliais kiekiais, jos gabenami pilni konteineriai, o tai irgi įtakos, kad jų kaina „Norfos“ lentynose ypač konkurencinga.
Planuoja nustoti prekiauti vienu aliejumi – pirkėjų netenkina jo kokybė
S. Balkus dalijasi ir kitomis pastarųjų metų tendencijomis, kurias diktuoja vis kokybiškesnius produktus besirenkantis „Norfos“ pirkėjas.
„Mažmeninio tinklo veiklos pradžioje, prieš kelis dešimtmečius, kai pasirinkimui didžiausią įtaką darė prekių kaina, Lietuvos pirkėjas dažniausiai pirkdavo iš išspaudų pagamintą alyvuogių aliejų, vadinamą „Pomace“. Tai žemiausios kokybės alyvuogių aliejus. Šiandien jo paklausa labai sumenko, nes pirkėjo skonis jau išlavintas ir jis renkasi kokybiškesnį, sveikatai palankesnį alyvuogių aliejų – dažniausiai tyrą (Virgin) ar ypač tyrą (Extra Virgin)“, – naujausiomis tendencijomis dalijosi S. Balkus.
Pirkėjas produktus renkasi ne tik vertindamas kainą, bet ir vis daugiau dėmesio skirdamas jų kokybei.
D. Dundulis teigia, kad atliepdama pirkėjų poreikius „Norfa“ netrukus, jau šį rudenį, pasiūlys dar didesnį ypač aukštos kategorijos aliejaus iš Graikijos asortimentą.
„Aukštos kokybės alyvuogių aliejaus siūlėme per visą mūsų mažmeninio tinklo veiklos istoriją, tačiau prieš kelis dešimtmečius ar net dešimtmetį jo paklausa buvo menka, tad ir asortimentas buvo kuklus. Dabar matome, kad pirkėjui reikia ne tik kokybiško, bet ir kelių rūšių, skirtingų gamintojų alyvuogių aliejaus. Tad su ilgą patirtį sukaupusiais Graikijos alyvmedžių augintojais ir aliejaus gamintojais sutarėme dėl ypač kokybiško, net rūšinio, šio produkto tiekimo – jo mūsų lentynose pirkėjas galės rasti dar šiemet“, – teigė „Norfos“ vadovas.
Alyvuogių aliejaus kokybę lemia ne tik gamybos būdas, bet ir alyvmedžių rūšis, jų amžius, auginimo vietovė, kaip surenkamos – mechaniškai ar rankomis – alyvuogės. Graikijos alyvmedžių augintojai turi šimtmečių patirties. Istoriniai dokumentai liudija, kad alyvuogių aliejus Graikijoje gaminamas jau daugiau kaip 5 tūkst. metų, o autentiška gamybos patirtis ir meistriškumas perduodami iš kartos į kartą. S. Balkus atskleidžia, kad „Norfos“ pirkėjas netrukus galės nusipirkti ir ypač aukštos kokybės rūšinio alyvuogių aliejaus, kuriam išspausti alyvuogės renkamos tik rankomis.
Sveikesnis „Norfos“ pirkėjų pasirinkimas ryškėja ne tik perkant kokybiškiausią alyvuogių aliejų, bet ir renkantis, pvz., padažus. Šiemet pirkėjas atidžiau analizuoja gaminių etiketes ir dažniau pasirenka padažus, kuriuose kuo daugiau pomidorų pastos.
D. Dundulis svarsto, kad, iš esmės sumažėjus iš išspaudų pagaminto alyvuogių aliejaus paklausai, matyt, ateina laikas planuoti nutraukti jo pardavimą, nes vis daugiau pirkėjų prekes renkasi ne tik pagal kainą, bet ir daugiau dėmesio skiria maisto produktų kokybei.
Kalėdoms – egzotinių vaisių pasiūla
Prieš keletą metų rizikuodama, ar įtiks Lietuvos pirkėjo skoniui, „Norfa“ pasiūlė konservuotų mangų. D. Dundulis prisimena, kad šis sprendimas atsirado pastebėjus, jog po visą pasaulį keliaujantys mūsų šalies gyventojai mielai linkę išbandyti naujus skonius.
„Iki tol konservuotų mangų skiltelių Lietuvos parduotuvėse nebuvo. Šiandien galime paliudyti, kad mūsų rizika ir tikėjimas, jog Lietuvos pirkėjui įdomios naujovės, – pasiteisino su kaupu. Konservuotų mangų šiandien parduodame ypač daug“, – pasitenkinimo eksperimento rezultatais neslepė D. Dundulis.
Padrąsinta konservuotų mangų prekybos sėkmės, „Norfa“ prieš didžiąsias metų šventes – Kalėdas ir Naujuosius Metus – pasiūlys naujų egzotinių vaisių.
„Galima sakyti, jie jau pakeliui į „Norfos“ lentynas. Pirkėjas prieš šventes galės rinktis, pvz., įvairių rūšių konservuotų ličių, ypatingų kriaušių ir abrikosų iš Azijos“, – egzotinį asortimentą šiek tiek atskleidė S. Balkus.
Džiugina auganti kokybės paklausa
S. Balkus pasakoja, kad ir toliau didėja įvairių konservuotų gaminių paklausa. Anot jo, akivaizdu, kad žmonės vis rečiau konservuoja agurkus, pomidorus ar kitas daržoves, verda uogienes ir džemus, nes tokių gaminių paklausa „Norfoje“ nuolat auga.
„Naujausia tendencija – sparčiai auganti konservuotų pomidorų paklausa. Konservuotų agurkų paklausa jau ne vienus metus ypač didelė, o konservuotų pomidorų auganti paklausa – šių metų realija. Jų, palyginti su praėjusiais metais, nuperkama bent 30 proc. daugiau“, – skaičiavo prekių grupės vadovas.
Anot S. Bartkaus, apibendrinant „Norfos“ bakalėjos grupės tendencijas, galima konstatuoti, kad ryškiausios trys: auganti sveikesnių produktų paklausa, didėjantis gyventojų „tingumas“, nes konservuotų gaminių paklausa auga dešimtimis procentų, taip pat noras paragauti ar, įsigijus reikiamų ingredientų, eksperimentuoti virtuvėje ir pasigaminti naujovių.
„Mums žymiai maloniau dirbti, kai pirkėjas produktus renkasi ne tik vertindamas kainą, bet ir vis daugiau dėmesio skirdamas jų kokybei. Šią tendenciją „Norfoje“ stebime jau keletą pastarųjų metų. Ji lemia mūsų pasirinkimus, kad kuo labiau tenkintume kintančią pirkėjų paklausą ir pasiūlytume kuo daugiau kokybiškų produktų konkurencingomis kainomis“, – reziumavo „Norfos“ ir „Rivonos“ vadovas.
Naujausi komentarai