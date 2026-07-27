„Norfa“: prekės su 99 proc. nuolaida – sprendimas, naudingas ir pirkėjui, ir prekybininkui

„Užsigulėjusios pramoninės prekės ne tik ilgam užima parduotuvių lentynas, morališkai pasensta, praranda dalį prekinės išvaizdos, bet ir trukdo pasiūlyti pirkėjui kuo daugiau naujienų. Galiojanti sistema, kad pačios parduotuvės turi nuspręsti, kokias užsigulėjusias pramonines prekes išparduoti su didele nuolaida, ne visuomet tinkamai suveikdavo, – pasakojo Dainius Dundulis, 161 parduotuvę Lietuvoje valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos bendrovės „Rivona“ generalinis direktorius. – Todėl šiemet nusprendėme, kad dalies sezoninių pramoninių prekių išpardavimą su nuolaida nuo 50 proc. iki 99 proc. tam tikru laiku organizuosime visose „Norfos“ parduotuvėse.“
Pvz., birželio pabaigoje su 99 proc. nuolaida buvo baigiamos išparduoti kanceliarinės prekės. Anot D. Dundulio, „kai prekės kainuoja po kelis centus, visuomet atsiranda pirkėjų, kuriems jų prireikia ir kurie sugalvoja, kaip jas panaudoti.“ Toks sprendimas sudaro galimybę pirkėjui įsigyti jam reikalingų gaminių ir tvariau organizuoti prekybą nenurašant prekių.
Nauda ir pirkėjams, ir darbuotojams
Pirmasis išpardavimas po šaltojo sezono buvo skirtas žieminei avalynei ir rūbams. Išparduodamų gaminių kaina yra mažinama pamažu: pradedama nuo 50 proc., po savaitės ar kelių ji mažinama iki 60 proc., paskui iki 70, 80, 90 proc. ir galiausiai, jei dar lieka išparduoti numatytų prekių, – iki 99 proc.
„Pritaikius tokią nuolaidą, paprastai visos numatytos išparduoti prekės randa savo pirkėją. Mums tai sudaro galimybę ne tik iš esmės susitvarkyti parduotuves, lentynas, bet ir jas užpildyti tos pačios kategorijos naujienomis, kurios jau laukia sandėlyje, – patirtimi dalijosi „Norfos“ ir „Rivonos“ vadovas. – Taip optimizuojama logistika, nes iš sandėlio atvykusios naujos prekės iš karto gali būti sudedamos į lentynas parduotuvių salėse, jų nereikia sandėliuoti pagalbinėse parduotuvių patalpose, darbuotojams gerokai sumažėja rūpesčių ir darbo.“
D. Dundulis, prisimindamas pirmąjį išpardavimą, akcentuoja, kad pirmą kartą nereikėjo galvoti, kaip greta žieminės avalynės ir drabužių likučių lentynose sutalpinti vasarišką tokių prekių asortimentą. Naujos prekės buvo tvarkingai sudėliotos į visiškai ištuštėjusias lentynas.
„Taip organizavus darbą, lengviau ne tik pardavėjoms, kurios gali atlikti daugiau darbų ir, atitinkamai, daugiau užsidirbti, bet ir pirkėjams maloniau bei patogiau – atėję prie lentynų jie iš karto geriau mato žymiai platesnį sezonui aktualių prekių pasirinkimą. Numatydami, kad po tokių išpardavimo akcijų turėsime daugiau vietos lentynose, iš anksto užsakėme ir išplėtėme tam tikrų prekių asortimentą, pirkėjui jų siūlome gerokai daugiau, nei tai galėjome padaryti ankstesniais metais“, – toliau apie sumanymo naudas pasakojo „Norfos“ vadovas.
Milžiniška nuolaida randa pirkėją
Grįždamas mintimis prie žieminės avalynės ir drabužių išpardavimo, jis akcentuoja, kad „kiekviena prekių grupė turi savų niuansų“. Pvz., batai skiriasi ne tik spalva, modeliu, bet, svarbiausia, jie yra įvairių dydžių. Praktika parodė, kad per išpardavimus su milžiniška nuolaida net ir mažiau paklausių dydžių batai suranda savo pirkėjus.
„Jei kai kurie maisto gaminiai nesikeičia dešimtmečiais ir sulaukia nuolatinės paklausos, tai pramoninės prekės, ypač avalynė ir drabužiai, keičiamos nuolat, kuriami nauji dizainai, mados, spalvų deriniai ir t. t.“, – atkreipė dėmesį beveik tris dešimtmečius veikiančio mažmeninės prekybos tinklo „Norfa“ vadovas.
„Norfos“ parduotuvėse pirkėjai šiemet jau galėjo įsigyti žieminių batų ir drabužių, kanceliarinių prekių su nuolaidomis iki 99 proc. D. Dundulis pripažįsta, kad parduodant prekes su 50 proc. nuolaida atgaunama tik prekių didmeninė pirkimo kaina, o kitas išlaidas dengia prekybos tinklas. Prekės, parduodamos su didesnėmis nuolaidomis, jau yra nuostolingos: „Tai prekybos pramoninėmis prekėmis kasdienybė: uždirbi parduodamas pirmąsias prekes, o išparduodamas patiri nuostolius.“
Prekių su 99 proc. nuolaida bus ir kitąmet
„Netrukus prasidės vasarinių batų ir rūbų išpardavimas, kuriam taikysime tą patį principą: didžiausias pasirinkimas bus pradėjus išpardavimą su 50 proc. nuolaida, o, kaip rodo praktika, su kiekviena didesne nuolaida pasirinkimas stipriai mažėja, nes daugybė pirkėjų jiems tinkančias prekes pasirenka jau su 50–60 proc. nuolaidomis, – realijas atskleidžia „Norfos“ vadovas. – Galiu pasakyti, kad vasaros pabaigoje bus išparduodamos kai kurios sezoninės sporto ir laisvalaikio prekės, iš karto po Naujųjų suplanuotas vaikiškų žaislų išpardavimas, o po 2027 m. Velykų – virtuvės reikmenų išpardavimas.“
D. Dundulis pasakoja, kad toks išankstinis tam tikrų prekių grupių išpardavimų planavimas būtinas.
„Daugelį prekių pas gamintojus mes užsisakome patys. Nuo užsakymo pagaminti pateikimo iki pristatymo į „Rivonos“ centrinį sandėlį gali praeiti ir devyni mėnesiai. Dėl tokio ilgo pasiruošimo išpardavimo akcijų, kurias sumanėme dar pernai, negalėjome pradėti anksčiau nei šių metų pradžioje, nes, kaip matote, pasiruošimas užpildyti sandėlius naujomis prekėmis ir per kelias dienas jas suvežti į ištuštėjusias parduotuvių lentynas trunka ilgus mėnesius“, – patirtimi dalijosi „Norfos“ ir „Rivonos“ vadovas.
Apklausa pirkėjo pinigais – tiksliausia
Jis akcentuoja, kad pirmieji išpardavimai įrodė, jog pirkėjai ne tik iššluoja išparduodamas prekes su didele nuolaida, bet šoktelėjo ir naujų prekių pardavimai.
„Po akcijos iš esmės pakeistas tam tikrų prekių asortimentas pirkėjui padeda geriau pamatyti naujienas, jos lentynose aiškiau eksponuojamos, labiau atsiskleidžia. Matyt, tai lemia ir didesnius naujų prekių pardavimus, – apibendrino išpardavimų su nuolaida iki 99 proc. rezultatus „Norfos“ vadovas. – Kita vertus, toks išpardavimas leidžia aiškiai matyti, kokių prekių mūsų pirkėjui nereikia ir kitą sezoną jų nesiūlysime, o kokių reikia užsakyti daugiau. Tai pati geriausia apklausa – joje pirkėjas pasisako savo pinigais. Taigi, ateityje pirkėjams pasiūlysime dar daugiau tokių prekių, kurios labiau tenkina jų poreikius.“
Toks sprendimas sudaro galimybę pirkėjui įsigyti jam reikalingų gaminių ir tvariau organizuoti prekybą nenurašant prekių.
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