Norite išskirtinio telefono numerio? Štai kiek tai kainuoja

Plačiau apie tai, kaip gauti tokį numerį, pasakojo „Telia“ komunikacijos vadovas Audrius Stasiulaitis.
– Ar mobiliojo telefono numerį galima užsisakyti taip pat kaip valstybinį automobilio numerį? Kiek tai kainuotų?
– Ir taip, ir ne. Pasakysiu, kur taip, o kur ne. Taip, nes jūs galite užsisakyti specialų numerį, kurio tikrai niekas neturi, nes, kaip ir visi numeriai, jis yra unikalus. Tiesa, tokio numerio, kurį galėtumėte susikurti patys, pavyzdžiui, iš savo sugalvotų skaičių, užsisakyti negalima.
Valstybinį automobilio numerį galite susigalvoti iš to, kas jums miela. Telefono numeriai jau yra iš anksto sudėlioti, o jų vertę dažniausiai lemia vienodų skaičių kiekis numeryje.
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– Ar telefono numerių sąrašas yra baigtinis ir pats kažko susigalvoti negali? Juk numeris arba bus užimtas, arba jo apskritai nebus, tiesa?
– Taip, sąrašas yra baigtinis, o operatoriai numerius paprastai įsigyja didelėmis sekomis. Anksčiau dažniausiai būdavo taip, kad kažkam tiesiog pasisekdavo gauti gražų numerį, kažkas jį pasiimdavo iš kitur.
Tai tam tikra prasme buvo reakcija į pilkąją rinką, kuri pradėjo labai intensyviai prekiauti aukštos vertės numeriais, dar vadinamais lengvai įsimenamais numeriais. Tuomet operatoriai nustatė savo kainodarą. Dabar, pavyzdžiui, numeris su penkiais vienodais skaitmenimis kainuoja 500 eurų.
– Pavyzdžiui, numeris 0610 ir dar trys nuliai kainuotų 500 eurų?
– Taip, tačiau tokių numerių net ir už 500 eurų yra labai mažai. Jie praktiškai negrįžta į rinką, kurioje vėl galėtų būti parduoti.
Dažniausiai siūlomi numeriai, kainuojantys nuo 70 iki 300 eurų. Juose gali būti trys ar keturi vienodi skaitmenys arba, pavyzdžiui, seka 6767674. Čia atsitiktinį numerį pasakiau. Galbūt tai kažkieno numeris, todėl neskambinkite.
– Ar žmonės perka tokius numerius ir yra linkę jiems išlaidauti? Vis dėlto kaina nėra didelė, palyginti su automobilio valstybiniu numeriu, kuris gali kainuoti kelis tūkstančius eurų.
– Labai didelio pirkimo nėra todėl, kad nėra didelės pasiūlos. Jei pasiūla būtų didesnė, galbūt būtų ir didesnis poreikis juos įsigyti. Be to, žmonės savo numerių taip lengvai nepaleidžia, ypač jei numeris yra labai lengvai įsimenamas. Tokių numerių, net ir kainuojančių brangiausiai – 500 eurų, šiuo metu praktiškai neturime.
– Kas dažniausiai juos perka: verslo klientai, įmonės ar privatūs žmonės? Kokie būna pagrindiniai argumentai?
– Paprastai tai būna verslo įmonės, nes lengvai įsimenamas numeris joms tam tikra prasme yra privalumas. Žmonės tokį numerį lengviau atsimena. Kita vertus, dažnai net savo mamos numerio nežinome atmintinai, tad net ir lengviausias numeris tampa tiesiog vardu, kurį įsivedame telefone.
– Ar yra buvę atvejų, kai dėl kokio nors numerio vyko konkurencija, aukcionas ar kas nors panašaus?
– Gal dažniau pasitaiko tokių atvejų, kai žmonės pamiršta kelis mėnesius iš eilės susimokėti ir tuomet įvyksta didžiausia gyvenimo tragedija. Net jei klientai nemoka, mes jų numerius laikome iki pusės metų. Jie dar būna tarsi užšaldyti, todėl visada išlieka galimybė susigrąžinti numerį, sumokėjus skolas. Tai turbūt ir yra dažniausiai pasitaikantis atvejis, susijęs su tokiais numeriais.
Aukcionais operatoriai neužsiima, tačiau manau, kad pilkojoje rinkoje galima rasti pasiūlymų įsigyti tokių numerių. Žmonės kartais net pasikuičia parduotuvių lentynose, ieškodami, pavyzdžiui, „Ežio“ pakuotės su gražesniu numeriu, kurį vėliau paverčia savo nuolatiniu numeriu.
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