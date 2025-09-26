NT plėtros asociacija traukiasi iš Lietuvos pramoninkų konfederacijos

Jos teigimu, LPK kryptys ir prioritetai vis mažiau dera su asociacijos interesais.
„Kiekvienai verslo organizacijai svarbu, kad jos balsas būtų girdimas platesniame verslo diskurse. (...) Pastaruoju metu LPK veikloje stebėjome prioritetų skirtumus ir nepakankamą dėmesį klausimams, kurie itin aktualūs nekilnojamojo turto plėtros miestuose darbotvarkei“, – pranešime sakė asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius.
Anot jo, asociacija išlieka atvira partnerystei su LPK siekiant bendrų tikslų Lietuvos verslui.
M. Statulevičius liepą BNS sakė, jog valdyboje svarstymai pasitraukti iš LPK buvo vieningi, o labiausiai juos lėmė LPK palaikymas Regionų ministerijos steigimui.
Tuo metu LPK teigia apie asociacijos sprendimą trauktis iš konfederacijos žinojusi dar liepą.
„Apie šį žingsnį žinojome nuo tada, kai sprendimas buvo priimtas, ir gerbėme kolegų norą jo viešai neskelbti iki šiol“, – teigiama LPK pranešime.
„Natūralu, kad pokyčių laikotarpiu dalis organizacijų pasirenka kitą kelią. Tuo pat metu LPK bendruomenė toliau stiprėja, o artimiausiu metu laukiame dar kelių naujų narių“, – pridūrė LPK.
Anot jos, prie konfederacijos neseniai prisijungė Kinijos kapitalo išmaniųjų elektros skaitiklių gamybos įmonė „Elgama-Elektronika“, Visorių informacinių technologijų parkas (VITP) ir Lietuvos gynybos ir kosmoso pramonės asociacija (LGKPA).
LNTPA vienija 99 nekilnojamojo turto vystytojų, vertintojų, finansuotojų, tarpininkavimo ir teisines paslaugas teikiančias bendroves bei kitas NT versle dirbančias įmones.
BNS rašė, kad Pramoninkų konfederaciją liepą paliko Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės bei Lietuvos statybininkų asociacijos. Be to, organizaciją nuo šių metų pradžios paliko Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“, o prieš metus – Turizmo rūmai, kurie vienija Kempingo asociaciją, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociaciją ir kt.
