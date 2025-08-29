Nuo rugsėjo – pokyčiai „Maximos“ parduotuvėse

„Atėjus rudeniui grįžtame prie įprasto darbo grafiko, nes trumpėjant dienoms bei vėstant orams, pirkėjų srautai parduotuvėse kinta, ypač kurortuose ir kurortinėse teritorijose“, – pranešime cituojama „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių laikinoji direktorė Snieguolė Valiaugaitė.
Kaip praneša prekybos tinklas, nuo rudens darbo laikas viena valanda sutrumpės parduotuvėse, kurios yra Vilniuje, Kaune, Alytuje, Aukštadvaryje, Dauguose, Elektrėnuose, Ignalinoje, Jonavoje, Kretingoje, Mažeikiuose, Molėtuose, Nidoje, Palangoje, Plungėje, Rokiškyje, Šventojoje, Ukmergėje, Utenoje, Visagine ir Zarasuose.
Tuo metu Kupiškyje, Vytauto gatvėje, esanti „Maxima“ dirbs viena valanda ilgiau – nuo 7 iki 22 val.
Taip pat nuo spalio 1 d. prekybos tinklas numato trumpinti ir likusių pajūrio parduotuvių darbo laiką.
Naujausi komentarai