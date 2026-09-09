Olekas turi nemažai priekaištų ESO

„Turime daug priekaištų ESO, kadangi iš 2024 metų audros pasekmių ir jų likvidavimo išvados nebuvo reikiamos padarytos“, – Žinių radijui trečiadienį sakė J. Olekas.
„Tikrai turėtų labai rimtai pergalvoti ESO: buvo skirtos lėšos (...) dėl kabeliavimo – kaip tos lėšos panaudotos, nes tik tiek sukabeliuota, o ne daugiau. (...) Buvo galima tose linijose matant aukštesnius medžius, kurie gali užvirsti, juos nupjauti dar prieš audras“, – kalbėjo jis.
Pasak parlamento vadovo, stichijos pasekmių šalinimą apskunkino ir ESO veiklos centralizavimas: „Buvo panaikinta daug (ESO – BNS) padalinių rajonuose, viskas centralizuota.“
Jis taip pat ragino ieškoti sprendimų, kurie padėtų efektyviau šalinti audrų padarytą žalą elektros tinklams: „Kurie keistų iš esmės situaciją, (...) gal jau kitais metais ta audra pasikartos. Tikrai turime užtikrinti, kas turi būti padaryta.“
Pasak jo, pasirengimo žingsnius turėtų susiplanuoti ir savivaldybės.
BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų. Nuo pirmadienio ilgiau nei 72 valandos elektros neturėjusiems ESO klientams mokamos kompensacijos.
Finansų ministerija skaičiuoja, kad finansinis poveikis ESO sieks apie 18 mln. eurų, tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami.
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