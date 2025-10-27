„Orlen Lietuvos“ vadovas – Dariuszas Zonenbergas

Iki šiol įmonės vadovo pavaduotoju technologijoms ir investicijoms dirbęs D. Zonenbergas bus tiek bendrovės generaliniu direktoriumi, tiek valdybos pirmininku, pranešė „Orlen Lietuva“.
Jis pakeis įmonei ir jos valdybai nuo pernai lapkričio vadovavusį Zbigniewą Paszkowiczių (Zbignievą Paškovičių).
D. Zonenbergas sako ketinantis skirti „ypatingą dėmesį“ giluminio naftos perdirbimo įrenginio (angl. „Bottom of the barrel“) statybai.
„Esu įsipareigojęs įgyvendinti ilgalaikę „Orlen Lietuvos“ strategiją, remdamasis savo patirtimi dirbant čia, Lietuvoje“, – pranešime sakė D. Zonenbergas.
„Orlen Lietuva“ yra strateginė šalies įmonė bei didžiausia mokesčių mokėtoja, valdanti Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą, Būtingės naftos terminalą bei Mockavos geležinkelio terminalą, ir vienintelė naftos perdirbėja Baltijos šalyse. Joje dirba daugiau nei 1500 darbuotojų.
Bendrovė šiuo metu įgyvendina maždaug 1 mlrd. eurų vertės Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos modernizavimo projektą, kuriuo siekiama efektyviau perdirbti naftą – jis turėtų būti baigtas kitais metais, nors anksčiau jo pabaiga planuota šių metų rugsėjį
„Orlen Group“ veikia 10 šalių rinkų – Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Kanadoje, Norvegijoje ir Pakistane.
