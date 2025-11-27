Vaičiūnas: „Orlen Lietuva“ neišpildė visų įsipareigojimų

„Susitarimuose buvo abipusiai įsipareigojimai – tiek iš Vyriausybės, tiek iš „Orlen“ pusės. Šio projekto priežiūra buvo vykdoma keliais lygmenimis. Šiuo (…) atveju yra taip, kad „Orlen“ šiai dienai tikrai ne iki galo atliko savo įsipareigojimus ir todėl manau, kad tai yra papildomo dėmesio reikalaujantis objektas“, – Seime Vyriausybės valandos metu ketvirtadienį teigė Ž. Vaičiūnas.
Skelbta, kad „Orlen Lietuva“ nutraukė 970 mln. eurų vertės žaliavos likučio konversijos įrenginio statybų sutartį su pagrindine projekto rangove Jungtinės Karalystės (JK) „Petrofac“, kuri susiduria su finansiniais iššūkiais.
Anksčiau kovą pagal kovą „Orlen Lietuva“ sudarė susitarimą su tuometine Gintauto Palucko vadovaujama Vyriausybe – pagal jį Lietuva Mažeikių gamyklos modernizavimo projektui įsipareigojo skirti daugiau nei 8 proc. bendrų projekto kaštų vertės paramą, kuri siekia apie 54 mln. eurų.
Premjerė Inga Ruginienė savo ruožtu pabrėžė besitikinti, kad Mažeikių projektą užbaigti pavyks.
„Iš tikrųjų tai yra neeilinis atvejis, kuris yra nemalonus visiems. „Orlen Lietuva“ savo projektą beveik 80 proc. tikrai padarė ir, kiek aš žinau, tikrai įsipareigojo jį pabaigti“, – tikino ji.
Vyriausybės atstovai taip atsakė į Seimo nario, liberalo Simono Gentvilo klausimą, ką ketina daryti Vyriausybės sudaryta darbo grupė, kad situacija dėl „Orlen Lietuvos“ įsipareigojimų Lietuvai būtų išspręsta.
„Orlen Lietuva“ turi garantijas dėl neįvykdytų užduočių iš generalinio rangovo – tai paprastai yra apie 10 proc. Tai reiškia, kad nuo 1 mlrd eurų vertės sutarties „Orlen“ turi apie 100 mln. eurų savo kišenėje. Ir nuo jūsų (Vyriausybės – ELTA) spaudimo priklausys, ar „Orlen“ atsiskaitys su Lietuvos, Žemaitijos verslais, ar ne“, – Seimo salėje kalbėjo S. Gentvilas.
Kaip skelbta užsienio žiniasklaidoje, buvusi Mažeikių projekto rangovė „Petrofac“ jau keletą metų susiduria su finansiniais iššūkiais, bando restruktūrizuoti finansus, o neseniai nesilaikydama sutartinių įsipareigojimų prarado didelį jūros vėjo jėgainių projektą.
Nutraukusi sutartį su „Petrofac“ Lenkijos kocerno bendrovė šiuo metu ieško kito generalinio rangovo.
„Orlen Lietuva“ duomenimis, Mažeikių naftos gamyklos žaliavos perdirbimo įrenginio projektas šiuo metu yra baigtas apie 80 proc.
Lietuvoje kovą viešėjęs buvęs „Orlen Lietuva“ generalinis Zbigniew Paszkowicz sakė, jog nepaisant sudėtingos geopolitinės situacijos ir augančių kaštų bendrovė sieks Mažeikių naftos gamyklos modernizavimą užbaigti 2026-aisiais.
