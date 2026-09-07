 Paaiškėjo, kas perka Lietuvos dolomitinės skaldos bendrovę „Dolomitas“

Paaiškėjo, kas perka Lietuvos dolomitinės skaldos bendrovę „Dolomitas“

2026-09-07 13:05
BNS inf.

Jungtinės Karalystės ir Europos kalkių ir mineralų gavybos grupė „SigmaRoc“ už 118 mln. eurų perka Lietuvos dolomitinės skaldos bendrovę „Dolomitas“.

<span>Paaiškėjo, kas perka Lietuvos dolomitinės skaldos bendrovę „Dolomitas“</span>
Paaiškėjo, kas perka Lietuvos dolomitinės skaldos bendrovę „Dolomitas“ / I. Bungardaitės / BNS nuotr.

Sandoriu „SigmaRoc“ tęsią planą plėsti mineralų verslo portfelį bei didinti dalį Baltijos šalių rinkoje, pirmadienį pranešė „SigmaRoc“.

„SigmaRoc“ jau veikia karjerų ir jų produkcijos platinimo sektoriuje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, o tam bus naudinga „Dolomito“ suteikiama didesnė veiklos apimtis ir papildomas produktų asortimentas“, – pranešime rašo bendrovė.

„Įsigijimas padeda „SigmaRoc stiprinti savo pozicijas Baltijos šalyse – patrauklias ir augančias rinkas su daug potencialo“, – pranešime teigė „SigmaRoc“ vadovas Max'as Vermorkenas (Maksas Vermorkenas).

Skelbiama, kad sandorio vertė siekia 110 mln. eurų, o dar 8 mln. eurų „SigmaRoc“ sumokės už ne pagrindinį „Dolomito“ turtą, įskaitant pramoninę žemę prie Klaipėdos uosto.

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