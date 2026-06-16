Panevėžio viadukui atnaujinti – daugiau kaip 1,1 mln. eurų

„Pramonės gatvė yra viena svarbiausių miesto transporto arterijų, kuria kasdien vyksta gyventojai, darbuotojai, verslo įmonių transportas. Viaduko atnaujinimas pirmiausia reiškia didesnį saugumą ir patogumą žmonėms. Kartu tai investicija į miesto konkurencingumą, verslo aplinką ir teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos. Nuosekliai atnaujindami infrastruktūrą kuriame patogesnį, saugesnį ir augančio miesto poreikius atitinkantį Panevėžį“, – sakė Panevėžio miesto merė Loreta Masiliūnienė.
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir viešoji įstaiga Inovacijų agentūra pasirašė Valstybės biudžeto lėšų skyrimo sutartį. Pagal ją projektui skiriamas 1 mln. 110 tūkst. 350 eurų finansavimas.
Rekonstruojant viaduką numatoma atnaujinti jo konstrukcijas, pašalinti nusidėvėjusias jų dalis ir sutrumpinti patį statinį. Taip pat bus įrengti nauji šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių takai, apsauginės tvorelės, laiptai ir turėklai, atnaujintas viaduko bei gatvės apšvietimas.
Įgyvendinus projektą viadukas atitiks galiojančius techninius ir saugos reikalavimus bei bus pritaikytas intensyviam transporto, pėsčiųjų ir dviratininkų eismui. Projektas yra dalis nuosekliai etapais vykdomo Pramonės gatvės infrastruktūros modernizavimo.
Rekonstrukcijos darbų vertė pagal techninį projektą siekia apie 4,637 mln. eurų. Projektą planuojama įgyvendinti 2026–2027 metais. Jis bus finansuojamas iš valstybės ir Panevėžio miesto savivaldybės biudžetų, Kelių priežiūros ir plėtros programos bei kitų galimų finansavimo šaltinių.
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