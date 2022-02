Pasirinkę sumanų sąskaitų apmokėjimo būdą gali sutaupyti visą darbo dieną

Sumanios sąskaitų apmokėjimo platformos „Perlas Go“ produkto vadovas Tomas Kupčinskas teigė, kad vidutiniškai lietuvis per mėnesį apmoka keturias sąskaitas ir dažnas tai vis dar daro laiko netaupančiais būdais.

„Gaištama net ir sąskaitas tvarkant internetu – nes žmonės vis dar renkasi jas apmokėti po vieną, atskirais banko pavedimais, ar eidami iš vieno paslaugų tiekėjo puslapio į kitą. Statistinis Lietuvos gyventojas per mėnesį apmoka vidutiniškai keturias sąskaitas. Tai jeigu jis jungiasi prie kiekvieno tiekėjo savitarnos internete, tuomet dar prie elektroninės bankininkystės – apytiksliai visų mėnesio sąskaitų apmokėjimas gali trukti nuo pusvalandžio iki valandos. Jei paimtume viduriuką – 45 minutes per mėnesį, tai per metus jau susidarytų ir devynios valandos“, – detalizuoja T. Kupčinskas.

Siekiantiems sutaupyti laiko ir jėgų, sąskaitų tvarkymui T. Kupčinskas siūlo patogesnę alternatyvą – sumanias sąskaitų mokėjimo platformas.

Pavyzdžiui, viena jų – sparčiai populiarėjanti „Perlas Go“ sąskaitų apmokėjimo platforma. Naudodamasis ja žmogus gali atsiskaityti už daugybės tiekėjų paslaugas – būdamas bet kur, kur yra interneto ryšys, bet kuriuo paros metu.

„Pavyzdžiui, viena jų – sparčiai populiarėjanti „Perlas Go“ sąskaitų apmokėjimo platforma. Naudodamasis ja žmogus gali atsiskaityti už daugybės tiekėjų paslaugas – būdamas bet kur, kur yra interneto ryšys, bet kuriuo paros metu. Pirmiausia, jam nereikia gaišti laiko suvedinėjant tiekėjo duomenis, nes mobiliąja programėle sąskaitas jis gali tiesiog skenuoti. Taip pat jis gali sugrupuoti savo sąskaitas ir sukurti mokėjimų sąrašus – o vėliau kaskart juos visus apmokėti vienu paspaudimu. Atsiliepimai rodo, kad „Perlas Go“ klientai per mėnesį sąskaitų apmokėjimui vidutiniškai skiria apie penkias minutes. Taigi per metus – tai tik viena valanda“, – privalumus vardina sumanios sąskaitų apmokėjimo platformos produkto vadovas.

Nuo 2020 m. vasario mėnesio, kuomet „Perlas Go“ buvo pristatyta vartotojams, ja buvo galima naudotis mobiliajame telefone, įdiegus programėlę. Tačiau nuo šiol šia platforma bus galima naudotis ir kompiuteriu.

„Nuolat stengiamės tobulėti domėdamiesi klientų poreikiais ir klausydamiesi lūkesčių. Šis atnaujinimas – tai dar vienas žingsnis, siekiant, jog platforma būtų paprasta, greita ir patogu naudotis kiekvienam“, – tikino T. Kupčinskas.

Naudojantis sąskaitų apmokėjimo platforma „Perlas Go“ galima atsiskaityti už daugiau nei 2500 tiekėjų paslaugas, pavyzdžiui, už vandenį, dujas, elektrą, šildymą, kabelinę televiziją, darželį, sumokėti įmokas VMI, „Sodrai“ ir t. t. Mokant už komunalines paslaugas netaikomi jokie papildomi aptarnavimo mokesčiai.