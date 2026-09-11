Paskui ESO vadovą – ir visa valdyba

ESO valdybos nariai, įvertinę poreikį pokyčiui ESO veiklos valdyme, informavo apie jų atsistatydinimą nuo rugsėjo 30 dienos, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą penktadienį pranešė ESO akcininkė „Ignitis grupė“.
„ESO valdybos nariai priėmė asmeninius sprendimus atsistatydinti, siekdami paspartinti galimybę bendrovei su nauja valdyba pritraukti daugiau į tinklo atsparumą ir veiklos tęstinumą orientuotų kompetencijų bei sumažinti šiuo metu aplink bendrovę tvyrančią įtampą“, – pranešime teigė valdybos pirmininkas Nerijus Datkūnas.
„Sprendžiant esmines tinklo pažeidžiamumo priežastis būtinas visų suinteresuotų šalių susitelkimas, prioritetą teikiant atsparumui ir veiklos tęstinumui, o ne išimtinai paslaugos kainai ar medžių proskynose apsaugai“, – pridūrė jis.
Siekiant iš esmės peržiūrėti ESO valdymo organo kompetencijas „Ignitis grupė“ parengs atnaujintą kompetencijų profilį ir inicijuos naujos ESO valdybos atranką, rašoma pranešime.
ESO valdyboje dirba nepriklausomi nariai Nerijus Datkūnas (pirmininkas) ir Eligijus Kajieta, „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas ir jos valdybos narė Živilė Skibarkienė, valstybės tarnautojas – Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Edmundas Narmontas bei darbuotojų atstovė Dalia Jakutavičė.
Šios valdybos kadencijos pabaiga buvo 2027 metais vasario 13 diena.
Kaip rašė BNS, ESO valdyba ketvirtadienį iš pareigų atleido atsistatydinimo pareiškimą pateikusį įmonės vadovą Renaldą Radvilą. Nuo spalio 1 dienos laikinai ESO vadovaus bendrovės finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas.
ESO valdyba ketvirtadienį taip pat nutarė nedelsiant inicijuoti naujo ESO vadovo atranką.
„Ignitis grupė“ BNS praėjusią savaitę teigė, kad jos netenkina elektros atjungimų mastai, todėl ESO turės „radikaliai“ didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skirtų resursų apimtis. Be to, grupė inicijavo vidinį ESO auditą.
BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
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