Patarimai kuriantiems miegamojo interjerą: svarbiausia – kokybiškas poilsis

Interjero dizainerė Dovilė Sakevičė sako, kad teisingai suprojektavus ir parinkus apgalvotus baldų sprendimus, spalvas, skoningus ir unikalius daiktus, turėsite autentišką miegamąjį, apie kurį visada svajojote.

Dominuoja pasteliniai tonai

Prekybos tinklo „Senukai“ ekspertai pastebi, kad miegamojo kambariui klientai dažniausiai renkasi ramią spalvų gamą – rusvas, pilkšvas, žalsvas spalvas. O norintys sukurti prabangos ir ramybės pojūtį, pirmenybę teikia ypač tamsioms spalvoms. Vis tik šios erdvės spalvinė gama neturi erzinti ir būti per aktyvi.

D. Sakevičė atkreipė dėmesį, kad spalvos padeda atskleisti ne tik kambario estetiką, bet ir sukuria norimą nuotaiką.

B. Šileikos nuotr.

„Šiuolaikiniame miegamojo interjere vyrauja rami, žemės tonų paletė – pasteliniai, pilki, smėlio, kreminiai atspalviai. Nereikėtų pamiršti ir ryškesnių spalvų akcentų. Jie miegamojo interjere atlieka papildančią funkciją, paryškina kontrastus, pagyvina dizainą. Tokiais akcentais gali tapti šviestuvai, užuolaidos, paveikslai, patalynė, kilimas ar ryškesnis foteliukas“, – pasakojo D. Sakevičė.

Pasak jos, šiais metais dominuoja pilkos ir smėlio spalvos mišinys, kuris gali būti papildytas subtiliais žalsvais atspalviais, kurie puikiai dera su madingais žemės atspalviais. Taip pat populiarūs visada išlieka ir baltos spalvos dažai.

Neapkraukite kambario daiktais

Svarbu nepamiršti, kad pagrindinė miegamojo paskirtis yra poilsis, todėl jis ir turi būti įrengtas taip, kad jame būtų galima kokybiškai ilsėtis. Nauji daiktai, baldai ir įvairios detalės pagyvina miegamojo erdvę ir suteikia jaukumo. Tačiau nepersistenkite ir apsipirkimą planuokite atsakingai, įvertinę bendrą miegamojo vaizdą bei dydį – nereikėtų miegamojo kambario apkrauti.

Pagrindiniai baldai, kuriuos turite turėti savo miegamajame – dvigulė lova su daiktadėže, tinkamo kietumo čiužinys, staliukai arba spintelės prie lovos, spinta. Kiti baldai, tokie kaip kosmetinis staliukas, darbo zona, patogus fotelis skaitymui gali būti statomi atsižvelgiant į turimą plotą.

„Visus miegamojo baldus reikėtų rinktis atsižvelgiant į kambario plotą ir pačią erdvę, būtina atkreipti dėmesį ir į gabaritus, kad nebūtų per dideli ar per maži tai erdvei. Labai svarbu išsiaiškinti, kokio pločio lova galėtų tilpti, nes nuo to priklausys, kiek vietos liks praėjimui ir spintai“, – nurodė D. Sakevičė.

B. Šileikos nuotr.

Svarbu nepamiršti – miegamojo išvaizda priklauso nuo to, kaip efektyviai išnaudojama turima erdvė. Baldus reikia išdėstyti taip, kad miegamojo funkcija ir erdvė padidėtų, neatsisakant patogumo, stiliaus ir dekoro.

Siekiant sukurti išbaigto miegamojo interjero įspūdį, dizainerė siūlo pasirūpinti ir derančiomis užuolaidomis, lovatiese, patalynės komplektu, naktinių spintelių ar stalelių aksesuarais: vazomis su gėlėmis, žvakėmis, knygomis ir pan.

Išsirinkite komfortišką grindų dangą

Renkantis grindų dangą miegamajame, „Senukų“ dizaineriai rekomenduoja apgalvoti, kokie vienos ar kitos dangos privalumui jums yra aktualiausi. Jeigu mėgstate šilumą ir komfortą, jie siūlo rinktis kiliminę dangą, o mėgstantiems praktiškumą – rekomenduoja naudoti medį, vinilą ar laminuotos medienos plaušo grindis.

Kilimus taip pat galima panaudoti miegamajame, tačiau tai turėtų tapti labiau dekoro elementais lovos kojūgalyje arba prie lovos šonų.

Tinkamo apšvietimo sprendimai

Norint sukurti šviesius ir jaukius namus, itin svarbu tinkamai suprojektuoti apšvietimą. Miegamai erdvei užtenka mažesnio intensyvumo šviesos šaltinių. Miegamasis – poilsio erdvė, todėl reikėtų rinktis blankesnį, neįkyrų apšvietimą.

Pasak prekybos tinklo specialistų, miegamajame galima išskirti du apšvietimo tipus: atliekantis funkciją ir dekoratyvinis. Pagrindinis šviestuvas, šviestuvai prie spintos ar bra tipo šviestuvas virš lovos atlieka tam tikros zonos apšvietimo funkciją. O paslėpta LED juosta prie užuolaidų ar už lovos, pakabinamas šviestuvas ties naktiniu staliuku yra skirtas romantinio apšvietimo jausmui sukurti ir kaip jauki dekoracija.

B. Šileikos nuotr.

Dizainerė D. Sakevičė taip pat pastebi, kad pastaruoju metu itin išpopuliarėjo LED šviesų sprendimai.

„Individualiai projektuojant ir gaminant baldus, populiaru naudoti LED įleidžiamą apšvietimą į baldinę plokštę, dėl kurios išgaunama labai jauki aplinka vakare. Taip pat LED apšvietimas slepiamas ir nišoje kartu su užuolaidomis. Tokių apšvietimo sprendimų miegamajame tikrai užtenka jaukiai apšviesti miegamojo erdvę“, – dalijosi dizainerė.

Neišvengia klaidų

„Senukų“ ekspertų teigimu, pagrindinė klaida įsirengiant miegamojo zoną savarankiškai – noras sutalpinti į ją viską. Todėl turint ribotą plotą, reikia eliminuoti darbinę ar kosmetinio staliuko zonas, tinkamai pasirinkti spintos dydį, ieškoti daugiafunkcių sprendimų daiktų laikymui. Svarbiausia – patogi ir tinkamo dydžio lova, kuri lemia komfortišką jūsų miegą.

Sprendimas stumti miegamojo lovą prie sienos taip pat turi būti gerai apgalvotas – ar tikrai bus patogu naudotis? Taip pat dažna klaida, įsirenginėjant miegamojo interjerą, yra detalių ir spalvų perteklius.

D. Sakevičė sakė, kad naujakuriai, kurie imasi savo miegamąjį įsirenginėti patys, dažnai nesuvokia ir erdvės dydžio.

„To pasekmės būna įvairios: netinkamų baldų gabaritų pasirinkimas, apšvietimo sprendimų nebuvimas miegamajame, tarpusavyje nesuderinami vyraujantys atspalviai arba neatsižvelgiama į patalpos dydį, renkantis spalvas – dažnai pasirenkami atspalviai, kurie dar labiau sumažina nedidelį plotą, o ne jį praplečia“, – vardijo interjerų kūrėja.