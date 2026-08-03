Paulė: dalį agentūros „rutininių funkcijų“ galima patikėti dirbtiniam intelektui

„Išsakytas skaičius svyravo apie 233–273 darbuotojus. Atitinkamai tą lūkestį ir turime atliepti“, – LRT radijui pirmadienį sakė Inovacijų agentūros vadovė Monika Paulė.
„Steigėjas išsakė lūkestį, kad organizacija turėtų grįžti į tą lygį, kuriame buvo, kai buvo steigiama. Tuomet buvo kalbama tikrai ne apie 300 darbuotojų, kiek jų dabar yra (dabar dirba 351 žmogus – BNS)“, – kalbėjo ji.
Vadovė vis dėlto dar negalėjo pasakyti, kiek konkrečiai darbuotojų agentūrą paliks: „Ta žinia apie atleidimus didelius išėjo gerokai per anksti.“
Anot M. Paulės, po organizacijos įkūrimo 2022-aisiais, kai į Inovacijų agentūrą sujungtos trys kitos įstaigos, joje liko tiek ankstesnių, tiek sukurta ir naujų funkcijų: „Resursų agentūra turėjo labai daug.“
Be to, ji teigė vis dar matanti agentūros viduje „šiek tiek susiskirstymo“.
„Ir natūralu, kad turėtum tikrai efektyviai veikiančią organizaciją, (...) turi iki galo transformuotis ir susiefektyvinti, kad tikrai vykdytum tas veiklas, kurios sukuria tą didžiausią pridėtinę vertę verslui“, – aiškino M. Paulė.
Pasak vadovės, dalį agentūros „rutininių funkcijų“, įgyvendinant ministerijos užduotį, galima skaitmenizuoti, patikėti dirbtiniam intelektui.
Anot jos, dabar agentūra įdarbinusi ne tik žmones su neterminuotomis sutartimis, bet ir įvairius projektų vadovus ar kitus specialistus.
„Darbuotojų skaičius dažnai išsipučia dėl gana biurokratinių priežasčių“, – pridūrė ji.
Kaip rašė BNS, ministerija įpareigojo naują Inovacijų agentūros vadovę ir valdybą maždaug trečdaliu sumažinti administracinius kaštus ir efektyvinti veiklą. Pokyčiai ruošiami vadovaujantis nauja agentūros veiklos strategija.
Ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas praėjusią savaitę BNS sakė, kad nors tikslaus skaičiavimo dar nėra, agentūros personalą norima sumažinti maždaug nuo 350 iki 280 etatų – atsisakyti pareigybių, kurios nekuria vertės ekonomikai ir verslui, o yra papildoma biurokratinė našta.
M. Paulė praėjusią savaitę BNS teigė, kad, siekiant įvykdyti ministerijos įstaigai nubrėžtus tikslus ir iškeltus lūkesčius, planuojama optimizuoti jos veiklą, pokyčiai bus juntami jau šiemet.
Inovacijų agentūra įkurta sujungus Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) inovacinę veiklą, Lietuvos verslo paramos (LVPA) agentūrą ir „Verslią Lietuvą“.
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