Peraugo į Tarptautinę kibernetinių grėsmių analizės platformą

„Per šešerius metus sukūrėme tvirtą, pasitikėjimu grįstą tarptautinę partnerystę ir sukaupėme reikšmingą patirtį kibernetinių grėsmių analizės srityje. Dabar žengiame toliau – HUB leis partneriams ne tik kartu analizuoti grėsmes, bet ir aktyviai jų ieškoti, vykdyti bendrus tyrimus bei sukauptas žinias paversti konkrečiais veiksmais“, – teigė Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktoriaus pavaduotojas Rokas Jonikas.
„Kibernetinės grėsmės nepaiso valstybių sienų, todėl ir mūsų atsakas negali apsiriboti nacionalinėmis ribomis. Sutelkę skirtingų šalių ekspertines žinias ir pajėgumus ir ypač vertindami mūsų partnerių iš Ukrainos patirtį, galime greičiau aptikti grėsmes, geriau jas suprasti ir stiprinti bendrą kibernetinę gynybą“, – pridūrė jis.
Kaip skelbia KAM, praeitą savaitę vykusiame tarybos posėdyje buvo susitarta dėl tolesnių tyrimų krypčių, numatytas bendrų iniciatyvų įgyvendinimas bei galimybės vykdyti proaktyvias kibernetinių grėsmių paieškos operacijas.
Pasak ministerijos, planuojama, kad į visas veiklas bus aktyviau įtraukiamos užsienio ekspertinės organizacijos ir rotaciniu principu platformoje dirbantys šalių partnerių kibernetinio saugumo specialistai.
Tai leis sutelkti skirtingų valstybių ekspertines žinias, operatyviau keistis informacija apie aktualias grėsmes ir kartu vykdyti jų analizę bei paiešką.
Ministerijos teigimu, HUB veikla vystoma trimis pagrindinėmis kryptimis: bendra kibernetinių grėsmių paieška, grėsmių analizė ir tyrimai. Šių veiklų integravimas vienoje platformoje leis ne tik identifikuoti ir analizuoti kibernetines grėsmes, bet ir stiprinti praktinį šalių bendradarbiavimą reaguojant į besikeičiančią kibernetinio saugumo aplinką.
Pranešime nurodoma, jog vykusiame susitikime, kuriame dalyvavo Lenkijos, Ukrainos, Čekijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų atstovai, Lietuva jau pasidalino savo patirtimi organizuojant bendras grėsmių paieškos operacijas, sektorinį grėsmių vertinimą bei atliktu tyrimu apie DI kenkėjišką panaudojimą.
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