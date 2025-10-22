Perbėgo juoda katė – „Via Lietuva“ iš „Fegdos“ ir „Tilstos“ reikalauja 9,5 mln. eurų

Vilniaus apygardos teismas portalui pranešė, jog ginčas kilo dėl kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,5 km rekonstravimo, dėl kurio 2023 metais pasirašyta 223,6 mln. eurų (su PVM) vertės sutarta, o darbus buvo numatyta užbaigti iki 2024 metų pabaigos.
„Via Lietuvos“ teigimu, ieškinys pateiktas dėl delspinigių, nes įmonės neįvykdė prašymo sumokėti priskaičiuotų netesybų.
„Fegdos“ direktorius Jonas Jablonskis portalui sakė, jog „Via Lietuva“ kelią priėmė 2024 metų spalį, po to dar liko darbai, neturėję įtakos eismui, kurių paskutinis pabaigtas pernai gruodį.
J. Jablonskis mano, kad „Via Lietuva“ nepatyrė jokių nuostolių, nes kelią gavo ir pradėjo naudoti anksčiau nei buvo numatyta sutartyje. Visgi jis pridūrė, kad pavasarį maždaug 150 m ilgio kelio atkarpoje pastebėtas kelio nusėdimas, kuri įmonė iš karto sutvarkė.
Naujausi komentarai