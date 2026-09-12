Pirkti pigiai kasdien: „Lidl“ privačių prekės ženklų paslaptis

„Privačių prekės ženklų produktai yra vieni dažniausių mūsų klientų pirkinių krepšeliuose. Per dešimt veiklos metų Lietuvoje jie spėjo įsitikinti, kad žema kaina anaiptol nereiškia prastesnės kokybės – dažnu atveju privačių prekės ženklų produktai gaminami tose pačiose gamyklose kaip ir žinomų prekės ženklų gaminiai, o jų sudėtis neretai būna beveik identiška“, – sakė „Lidl Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė.
Aukštą kokybę ir žemą kainą užtikrina dideli užsakymų mastai
Tarptautinė „Lidl“ grupė dalį privačių prekės ženklų produktų užsako dideliais kiekiais tūkstančiams parduotuvių įvairiose šalyse. Toks užsakymų mastas mažina vieno produkto savikainą, todėl prekybos tinklas pirkėjams gali pasiūlyti patrauklią kainą išlaikant aukštą kokybę. Pastarąją „Lidl“ užtikrina tiek Lietuvos, tiek užsienio gamintojams ir tiekėjams taikydamas itin griežtus reikalavimus.
„Kiekvienas „Lidl“ privačių prekės ženklų produktų gamintojas privalo atitikti tarptautinius standartus, tokius kaip Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos konsorciumo BRC, „International Featured Standard“ (IFS) ar kitus lygiaverčius kriterijus. Šių reikalavimų laikymasis padeda užtikrinti sklandžius gamybos procesus, aukštą produktų kokybę ir tinkamai valdyti galimas rizikas. Taip pat vykdome reguliarią produktų kontrolę tiek įmonės viduje, tiek nepriklausomose akredituotose laboratorijose tikriname dalį asortimento. Jos metu vertiname produktų maistinę vertę ir sudėtį, tikriname nepageidaujamų medžiagų likučius ir įsitikiname, kad gaminiai atitinka nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus“, – pasakojo O. Ferencienė.
Didžioji dalis reguliaraus asortimento šviežios mėsos, žuvies ir baziniai pieno gaminiai papildomai tiriami nepriklausomoje laboratorijoje „Eurofins“. Reguliariai atliekami tyrimai padeda užtikrinti, kad parduotuvių lentynose esantys produktai atitiktų nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus. „Lidl“ yra vienintelis prekybos tinklas Lietuvoje, kurio asortimente esantys privačių prekės ženklų gaminiai tikrinami „Eurofins“ laboratorijose ir žymimi tai patvirtinančiu ženklu.
Svarbi kilmės šalis
Pasak O. Ferencienės, dalį privačių prekių ženklų asortimento sudaro Lietuvoje pagaminti produktai. Pavyzdžiui, „Pilos“ pieno produktus šalies gyventojams gamina gerai žinomos įmonės, tokios kaip „Rokiškio sūris“, „Varėnos pienelis“, „Ballino“ ledus – „Vikeda“, „Iceco ledai“, o šviežią kiaulieną tiekia „Biovela“.
„Nors esame tarptautinis prekybos tinklas, vietinė produkcija mums yra labai svarbi. Pirkėjai pasitiki Lietuvos gamintojais, pažįsta jų produkciją ir vertina vietinę kilmę, todėl renkantis maisto produktus kilmės šalis daugeliui išlieka svarbiu kriterijumi. Be to, trumpesnė tiekimo grandinė leidžia efektyviau valdyti logistikos kaštus, o tai prisideda ir prie žemos galutinės produkto kainos“, – teigė „Lidl Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovė.
Ypatingas dėmesys tvarumui
Gamindamas savo privačių prekių ženklų produkciją, „Lidl“ siekia tausoti aplinką ir prisidėti prie teigiamų pokyčių visuomenėje bei aplinkoje. To siekiama renkantis tvarias žaliavas ir įgyvendinant plastiko mažinimo iniciatyvas.
Pavyzdžiui, privačių prekės ženklų gaminiams naudojama tik sertifikuota kakava, dalies valymo priemonių pakuotės gaminamos iš perdirbto plastiko, o iš kosmetikos produktų sudėties nuosekliai šalinamas mikroplastikas. Tvarumo reikalavimai taikomi ir privačių prekės ženklų drabužiams – jų gamybai naudojama sertifikuota, tvariai užauginta medvilnė. Klientai taip pat gali rinktis drabužius iš celiuliozės pluoštų – viskozės, liocelio ir modalo, kurių gamybai naudojama mediena atkeliauja iš tvariai valdomų ir sertifikuotų miškų.
Plati produktų įvairovė
„Lidl“ parduotuvėse siūlomas platus privačių prekės ženklų asortimentas, todėl pirkėjai vienoje vietoje gali rasti produktų tiek kasdieniam stalui, tiek namų ruošai, higienai, šventėms ar ūkio darbams. Tarp gerai pažįstamų privačių prekės ženklų – „Pilos“, „Milbona“, „Pikok“, „Alesto“, „Solevita“, taip pat buities ir asmens priežiūros prekės ženklai „W5“ bei „Cien“. Ne maisto prekių kategorijoje išsiskiria ir „Parkside“, tapęs vienu mėgstamiausių pasirinkimų tarp įrankių ieškančių pirkėjų.
Asortimentą reguliariai papildo ir teminės savaitės, kurių metu pirkėjai gali įsigyti skirtingų pasaulio virtuvių įkvėptų produktų už žemą kainą. Ieškantiems išskirtinesnių pasirinkimų skirtas „Deluxe“ asortimentas, kuriame gausu nebrangių gurmaniškų produktų šventiniam stalui ar ypatingesnėms progoms.
Privačių prekės ženklų produktų galima įsigyti visose 87 „Lidl“ parduotuvėse 31 Lietuvos mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.
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