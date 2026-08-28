Po audros mobilieji operatoriai atkuria ryšio paslaugas

Kaip pranešė „Telia“, nepaisant sudėtingų oro sąlygų, fiziškai nukentėjusių „Telia“ bazinių stočių nebuvo, ryšio paslaugų sutrikimus skirtinguose šalies regionuose lėmė nutrūkęs elektros energijos tiekimas.
Tuo metu mobiliojo ryšio operatorė „Bitė“ dar trečiadienį skelbė, jog, nepaisant tebesitęsiančių elektros sutrikimų, ryšį turi 99,2 proc. jos klientų.
Tuo metu „Tele2“ ketvirtadienį pranešė, kad didžioji dalis operatorės bazinių stočių jau veikia įprastai.
Po savaitgalio audros elektros tiekimas penktadienio rytą vis dar buvo sutrikęs 46 tūkst. „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) klientų.
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