Po Šakalienės pasisakymų apie „Fegdą“ STT pradėjo informacijos patikslinimą

„STT reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusius D. Šakalienės pasisakymus dėl aplinkybių, kurios susijusios su kelio tiesimu į Rūdninkų karinį poligoną, pradėjo informacijos patikslinimą“, – nurodoma trečiadienį išplatintame pranešime.
Pasak tarnybos, patikslinti aplinkybes bei surinkti visą informaciją, reikalingą tolesniems sprendimams priimti, būtina atsižvelgiant į tai, kad saugumo ir gynybos sritis yra vienas iš svarbiausių valstybės prioritetų.
D. Šakalienė tinklalaidėje „Politika“ antradienį svarstė, kad galbūt prie jos pareigų netekimo prisidėjo ir griežta laikysena „Fegdos“ atžvilgiu.
Ministrė sako siekusi, kad kelias būtų iš esmės tvarkomas, o ne remontuojamas kosmetiškai.
Ji taip pat tikino, jog tą pačią dieną, kuomet vyko susitikimas su „Fegdos“ atstovais, socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kuris, anot naujienų portalo „Delfi“, yra susijęs su šia įmone, savo „Facebook“ paskyroje pasidalino kritišku įrašu apie Lietuvos ketintus pirkti braziliškus karinius lėktuvus „Embraer“.
M. Sinkevičius, netekęs Jonavos mero pareigų, kurį laiką „Fegdoje“ dirbo komercijos direktoriumi. Jis šias pareigas ėjo tol, kol vėl grįžo į Jonavos mero postą.
Kaip skelbė BNS, Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) dėl bendrovės „Fegda“ su defektais nutiesto kelio į Rūdninkų poligoną yra pradėtas vidinis tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kaip buvo priimti kelio darbai, ką vertino juos priėmusi komisija.
Be to, dėl šios situacijos KAM gavo STT reikalavimą dėl dokumentų pateikimo.
D. Šakalienė yra sakiusi, kad tokios įmonės kaip „Fegda“ turėtų būti įtraukiamos į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą ir į tai būtų atsižvelgiama skelbiant kitus viešuosius pirkimus.
Pati „Fegda“ naujienų portalui „Verslo žinios“ sako esanti pasirengusi kelią remontuoti, tačiau jau 10 mėnesių laukia leidimo darbams.
Anot „Delfi“, gelžbetonio keliui į Šalčininkų rajone esantį poligoną statybos konkursą laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų atliko 2023 metais.
(be temos)
(be temos)
(be temos)