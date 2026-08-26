Pradeda statyti 33,6 mln. eurų vertės antrąją šovinių liniją

„33,6 mln. eurų yra bendra projekto vertė“, – BNS teigė Giraitės ginkluotės gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas
Anksčiau skelbta, kad investicijos sieks apie 26 mln. eurų.
M. Kurauskas sakė, kad su Vilniaus statybų įmone „Binkauskas ir Stašinskas“ pasirašyta 11,39 mln. eurų vertės rangos sutartis. Tuo metu įrangą naujai linijai tieks Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos įmonės.
„Įrangos (tiekėjai – BNS) yra Europos gamintojai, tai yra vokiečiai, italai, prancūzai, trijų šalių gamintojai. (...) Europos šalių gamintojai, pasaulinio lygio“, – BNS sakė M. Kurauskas.
Įmonės akcininkė Finansų ministerija pranešė, kad penktadienį gamykloje lankysis ministras Taurimas Valys – jam bei žiniasklaidai bus pristatyta projekto eiga, plėtra bei laukiami rezultatai.
M. Kurauskas anksčiau sakė, jog 2022–2023 metais patvirtinta įmonės plėtra apima antros linijos instaliavimą ir mažo kalibro šovinių gamybos ir asortimento bei kiekybinę plėtrą. Tam, anot jo, būtinos papildomos patalpos – ir gamybinės, ir sandėliavimo, be to, bus atnaujinami vandenvalos įrenginiai, statomi papildomi priešgaisriniai rezervuarai.
Buvęs ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau teigė, jog plėtra numatoma įmonei veikiant pelningai, aktyviai ieškant naujų produkcijos pirkėjų. Be to, dabartiniame geopolitiniame kontekste, kai į gynybos sektorių ateina dideli pinigai, „Giraitė aiškiai rado savo vietą“.
BNS rašė, kad bendrovė ruošiasi nuo 5,5 tūkst. iki 7,9 tūkst. kv. metrų išplėsti gamybos ir sandėliavimo patalpas, pastatyti naują pavojingų atliekų aikštelę, rodo gamyklos plėtros projekto poveikio aplinkai vertinimo dokumentai. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti 2027 metų trečiąjį ketvirtį.
M. Kurauskas anksčiau sakė, jog gamykla plečiasi siekiant daugiau produkcijos eksportuoti – dabar išvežama 70 proc.
Kaip rašė BNS, šiemet sausį Giraitės gamykloje pradėjo veikti pažangios šaudmenų kontrolės ir sujungimo į vieną juostą sistemos, o kovą įrengti karinių bei snaiperinių kulkų ir švininės šerdies formavimo presai, leidę gamyklai pačiai pasigaminti reikalingas kulkas.
Birželį skelbta, kad gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius – bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo, masinei gamybai laukiama užsakymų, pirmiausia iš Lietuvos kariuomenės, kuri šias kulkas pirmoji jau išbandė birželį bei taip užbaigė nuo vasario trukusius bandymus. Anot M. Kurausko, eilėje laukia Čekijos, Estijos, Belgijos, Izraelio karinės struktūros.
M. Kurauskas birželį taip pat teigė, kad gamykla kalbasi su Danijos gynybos pramone dėl galimybių naudoti šovinius dronuose, skirtuose numušti kitus dronus.
Be to, amerikiečių gynybos pramonės milžinė „Northrop Grumman“ drauge su Norvegijos amunicijos gamintoja NAMMO Giraitės ginkluotės gamykloje ketina gaminti vidutinio kalibro šaudmenis.
Pernai lapkritį Finansų ministerija iki 47,5 mln. eurų padidino gamyklos įstatinį kapitalą. Šia 25,2 mln. eurų investicija siekiama didinti gamybos apimtis bei plėsti Lietuvos gynybos pramonės pajėgumus.
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