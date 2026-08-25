Pranešė, kurių maršrutų traukiniai vis dar gali vėluoti

Jie gali vėluoti apie 20 minučių, pavieniais atvejais – iki pusvalandžio.
LTG taip pat skelbia, kad po savaitgalį kilusios audros traukinių eismas grįžta į įprastas vėžes.
„Ant bėgių ir kontaktinio tinklo virtę medžiai bei šakos, taip pat vietomis pažeistos elektros linijos lėmė eismo ribojimus bei traukinių vėlavimus. Operatyviai sutelktos gausios geležinkelininkų pajėgos jau pašalino visas ant kelių buvusias kliūtis bei sistemų sutrikimus. Darbai buvo vykdomi nepertraukiamai, įskaitant ir nakties valandas“, – teigiama pranešime.
Skaičiuojama, kad traukinių vėlavimą jau partyrė kiek daugiau nei 11 tūkst. keleivių, paveikta 170 keleivinių traukinių.
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