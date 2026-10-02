Prekyba žmonėmis įtariama „World Halal Trust“ inicijuoja bankrotą

Anot jo, rugpjūčio 12 dieną „World Halal Trust“ kreditoriai nutarė bankroto procesą pradėti ne teismo tvarka, tačiau apie susirinkimą nebuvo informuota kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), todėl ji kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kuris panaikino sprendimą ir nutraukė bankroto procesą tokiu būdu.
„World Halal Trust“ teisininkas Romualdas Mikliušas portalui „Kas vyksta Kaune“ teigė, jog bendrovė tikriausiai bankroto bylą inicijuos teismo keliu.
Anot jo, didžiausios bendrovės skolos susidarė valstybei, tačiau prokuratūra yra areštavusi įmonės banko sąskaitą ir neleidžia atlikti jokių operacijų. Pasak R. Mikliušo, finansinių sunkumų įmonė patyrė ikiteisminio tyrimo metu.
Rekvizitai.vz.lt duomenimis, įmonės skola VMI siekia 173,2 tūkst. eurų, „Sodrai“ – 43,6 tūkst. eurų.
Kaip rodo Registrų centrui (RC) pateiktos ataskaitos, 2022 ir 2023 metais įmonė dirbo nuostolingai, bet 2024 metais ji išbrido iš nuostolių – uždirbo 48,4 tūkst. eurų grynojo pelno (2023 metais – 11,4 tūkst. eurų nuostolis), jos pajamos augo 5 kartus iki 790,6 tūkst. eurų (158,5 tūkst. eurų).
RC duomenimis, pagrindinis „World Halal Trust“ akcininkas ir vadovas yra uzbekas Farruhas Azimovas, o kitos tyrime įtarimų dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo sulaukusios įmonės „FA Solutions“ direktorė – Jekaterina Azimova.
Kaip rašė BNS, dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių įtarimai pareikšti ir Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro – vadinamojo pirmojo muftiato – muftijui Romui Jakubauskui.
Portalas LRT gegužę skelbė, jog be „FA Solutions“ ir „World Halal Trust“, įtarimai tyrime pareikšti septyniems fiziniams asmenims.
Tuo metu du nukentėję filipiniečiai portalui teigė, kad realiai dirbo grupės „Akola Group“ Vilniaus paukštyne, tačiau jų sutartys buvo sudarytos su įmone „FA Solutions“. Pasak jų, į Lietuvą jie atvyko norėdami užsidirbti, tačiau vietoje to sulaukė melo ir pažeminimo. Įmonė tai neigė.
„Vilniaus paukštyno“ komunikacijos ir kultūros vystymo vadovė Sandra Vičienė portalui pabrėžė, kad Filipinų piliečiai nėra jų darbuotojai. Pasak jos, pernai lapkritį pradėtas ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įmonių, pagal sutartis paukštyne atlikusių gamybos rangos darbus, veiklos ir jų kaip darbdavių funkcijų.
Naujausi komentarai