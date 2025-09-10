 Premjerė teigia nesulaukusi spaudimo iš Žemaitaičio

2025-09-10 11:02
Marta Kraujelytė (ELTA)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia, kad iš valdančiosios koalicijos partnerio, „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio nesulaukė spaudimo dėl Vyriausybės programoje nenumatyto „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimo iš privačių investuotojų. Vis tik, anot jos, koalicijos partneriai bendru sutarimu ieškos galimybių įgyvendinti šį tikslą.

Inga Ruginienė, Remigijus Žemaitaitis
Inga Ruginienė, Remigijus Žemaitaitis / A. Strumilos, R. Riabovo / BNS nuotr.

„Nei to spaudimo buvo, nei ką“, – žurnalistams trečiadienį Seime teigė I. Ruginienė.

„Iš tikrųjų, sutarėme dėl to klausimo, kad ieškosime galimybių įgyvendinti šitą tikslą ir suprantama, kad tai nėra labai lengvas klausimas ir jis nėra išsprendžiamas per vieną dieną“, – pridūrė ji.

Anot paskirtosios premjerės, siekiant delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas, reikia įvertinti įvairius ekonominius veiksnius.

„Reikia įsivertinti ir tam tikrus dalykus, tai dividendų planą ir visus kitus. Skaičiuosime, vertinsime alternatyvas, pajėgumus, ar galime ekonomiškai mes sau leisti tokį žingsnį ir tada bus daromi galutiniai sprendimai“, – aiškino I. Ruginienė.

Siūlymus delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas į savo rinkiminę programą buvo įtraukusi į naująją valdančiąją koaliciją pakviesta „Nemuno aušra“.

„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį.

Daugiau nei 25 proc. grupės akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje, tačiau grupę valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.

