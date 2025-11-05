Prezidentas: Lietuva yra tam pasirengusi

340 hektarų plote, šalia Baisogalos, oficialiai pradedamos amunicijos gamyklos „Rheinmetall“ statybos. Gamykla investuoja 300 milijonų eurų, bus sukurta 150 darbo vietų.
Nacionaliniam saugumui reikšmingas strateginis objektas ne tik prisidės prie Lietuvos gynybos pramonės vystymosi – vokiečiai planuoja įdarbinti ir daugiau žmonių.
„Reikės 400 žmonių iš Lietuvos, todėl, kad mes norime suformuoti dvi darbuotojų pamainas, kiekvienoje pamainoje mums reikės po 200 žmonių“, – teigė „Rheinmetall“ generalinis direktorius Arminas Pappergeris.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Radviliškio rajono meras Kazimieras Račkauskis viliasi, kad darbą vietos gyventojai šaudmenų gamykloje ras, nors iš pradžių gal ir nebus paprasta – greičiausiai reikės specialistų iš užsienio.
„Be abejo, turbūt tomis pirmomis dienomis turėtų instruktoriai atvykti iš kitų gamyklų, kurie apmokys, bet aš manau, kad laikui bėgant tikrai visas šias darbo vietas turės galimybę užpildyti tiek mūsų rajono gyventojai, tiek aplinkinių rajonų gyventojai“, – kalbėjo Radviliškio rajono meras.
Pačių baisogaliečių nuomonės dėl gamyklos skiriasi. Pirminio įsibaiminimo, kad greta namų atsiras karinės pramonės gamykla, miestiečiai nebeturi – vietos valdžia ir įvairūs ministrai gyventojus nuramino.
„Kai jau nebedirbu, tai man to pliuso gal ir nebebus, bet jaunesniems gali būti pliusas kažkoks“, – aiškino pašnekovė.
Paklausta, ar tiki, kad vietiniai ras ten darbo, pašnekovė atsakė: „Tikiu, kad ras, darbuotojų vis tiek reikės ten.“
„Čia nė vienas vietinis nedirbs, čia yra karinis objektas, čia yra grynai tos teritorijos engimas, uždarymas ir visa kita. Čia nė vienam vietiniui nebus naudos, atvirkščiai – vien apribojimai“, – tikino pašnekovas.
Gamykla gamins ir užpildys sviedinių tūtas. Skaičiuojama, kad per metus pagamins 75 tūkstančius sviedinių.
Gamykla veikti pradės jau kitąmet – 2026-ųjų pabaigoje numatytas produkcijos linijos paleidimas. Priklausomai nuo užsakymų kiekio, ateityje žadama gamybos apimtis didinti.
„Džiaugiuosi tikrai tuo puikiu bendradarbiavimu su Vokietija, mūsų strateginiu partneriu, kuris tiesiog skleidžiasi akyse. Labai svarbu, kad šalia tų politinių sprendimų dėl Vokietijos brigados dislokavimo atsiranda projektai, kurie leis mums sustiprinti industrinį gynybos pramonės bendradarbiavimą“, – nurodė prezidentas Gitanas Nausėda.
Vokiečiai už bendradarbiavimą lietuviams taip pat dėkingi – žada užtikrinti Lietuvos ir NATO saugumą.
„Nuo viso Rytų flango saugumo priklauso ne tik Baltijos regiono ar Lietuvos, bet ir visos Europos saugumas. Jūsų saugumas yra mūsų saugumas, jūsų laisvė – mūsų laisvė“, – tvirtino Vokietijos gynybos ministerijos sekretorius dr. Nilsas Schmidas.
Maža to, Ekonomikos ir inovacijų ministerija su „Rheinmetall“ pasirašė susitarimo memorandumą Lietuvoje statyti dar vieną šaudmenų gamyklą. Joje būtų gaminami užtaisai Baisogaloje gaminamiems šoviniams. Vienam sviediniui pagaminti reikia apie 5–6 užtaisų.
„Memorandumas mums reiškia dar didesnį saugumą, atsparumą, ekonominį augimą ir mūsų talentų įveiklinimą, įdarbinimą“, – teigė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
„Kitose srityse mūsų pramoninis bendradarbiavimas visiškai įmanomas, kaip antai dronų gamyboje. Lietuva yra pasirengusi suteikti pačias palankiausias investicijų sąlygas“, – pabrėžė G. Nausėda.
Jei viskas tarp Vokietijos ir Lietuvos klostysis sklandžiai, naujos gamyklos statybos gali prasidėti taip pat greitai kaip ir Baisogaloje – netrukti ilgiau nei metus.
(be temos)