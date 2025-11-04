Ragina Vilniaus miesto savivaldybę mažinti NT mokesčio tarifus

„Verslo bendruomenė tiki Vilniaus politikų išmintimi, nes jeigu nieko nekeisime, kitąmet verslui tenkanti NT mokesčio našta gali išaugti dvigubai, o kai kuriais atvejais – net trigubai. Kitais metais turime augantį pelno mokestį, bus įvedama ir naujoji NT mokesčio „gynybos dedamoji“, ir visa tai – ant dvigubai augančių mokestinių verčių“, – pranešime cituojamas organizacijos prezidentas Andrius Romanovskis.
Anot LVK, didžiausia našta teks verslui, valdančiam daug nekilnojamojo turto, todėl prie staigaus mokesčių augimo bus sudėtinga prisitaikyti.
Konfederacijos nuomone, spartus mokesčio augimas neigiamai paveiks verslo aplinką. Anot verslo atstovų, sumažinus NT tarifus 2026–2027 m., mokestinių verčių augimas būtų išdėstytas nuosekliai per trejus metus, verslas išvengtų staigaus finansinio šoko, o savivaldybė taip pat surinktų daugiau lėšų į savo biudžetą.
LVK nurodo savo siūlymą taikanti pagrindiniams NT mokesčio tarifams: 1 proc. tarifui, kuris galioja didžiajai daliai komercinio NT ir 0,7 proc. tarifui poilsio, maitinimo, viešbučių, kultūros, sporto ir mokslo paskirties pastatams.
Savivaldybės, dėl Registrų centro atliekamų NT pervertinimų, šiais metais mokesčio sąlygas gali nuspręsti koreguoti iki gruodžio mėnesio, teigia Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). Įprastai savivaldybių tarybos turi tai padaryti iki birželio.
ELTA primena, kad Vilnius nuo 2021 m. birželio taiko 1 proc. NT mokesčio tarifą didelei daliai komercinio NT.
Lengvatinis 0,7 proc. tarifas taikomas viešbučių, poilsio, maitinimo, kultūros, sporto ir mokslo paskirties patalpoms.
3 proc. NT mokesčio tarifas tuo metu taikomas neprižiūrimiems, faktiškai naudojamiems, bet neužbaigtiems bei reikalavimų nesilaikantiems statiniams.
