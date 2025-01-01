„Rato“ unijai – specializuoto banko licencija

Pagrindiniu būsimo banko akcininku tapo verslininkas ir investuotojas Marius Jakulis Jasonas, turintis patirties finansų ir investicijų sektoriuose. Prie jo prisijungia ir verslo partneris Mindaugas Strėlis, pranešė unija.
„Tikiu, kad kartu su partneriais auginsime „Rato“ banką ir rinkai galėsime pasiūlyti vis daugiau“, – pranešime sakė M. Jakulis Jasonas.
„Rato“ konversija į banką yra reikšmingas žingsnis į priekį“, – pranešime sakė M. Strėlis.
„Rato“ valdybos pirmininkas Vytenis Mažiulis sakė, jog artimiausiu įstaiga išplės mobiliosios programėlės funkcionalumą, dar labiau supaprastinti nuotolinio identifikavimo procesą.
Įstaigos veiklos modelis iš esmės nesikeis – unija ir toliau teiks paslaugas Lietuvos gyventojams bei įmonėms: priims indėlius, skolins būstui, vartojimui, verslo plėtrai, teiks mokėjimo paslaugas. Tačiau nuo šiol ji galės plėsti klientų ratą, nes unijos gali aptarnauti tik savo narius, rašoma LB pranešime.
ECB sprendimą priėmė atsižvelgęs į LB siūlymą.
„Rato“ unija pernai uždirbo 688 tūkst. eurų grynojo pelno – 20 proc. mažiau nei 2023 metais (862 tūkst. eurų), jos palūkanų pajamos augo 11,8 proc. iki 5,54 mln. eurų (4,954 mln. eurų). Unijos turtas trečiąjį ketvirtį perkopė 100 mln. eurų.
Dabar Lietuvoje veikia 19 bankų, iš jų 7 – specializuoti.
