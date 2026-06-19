 Registrų centras atliks sistemų atnaujinimo darbus, neveiks E. sveikata

Registrų centras atliks sistemų atnaujinimo darbus, neveiks E. sveikata

2026-06-19 10:55
ELTOS inf.

Registrų centras (RC) penktadienio vakarą atliks sistemų atnaujinimo darbus – tęs pagrindinės duomenų bazės valdymo perkėlimą į šiuolaikišką sistemą, darbus atliekant neveiks RC sistemos, tarp jų E. sveikata.

<span>Registrų centras atliks sistemų atnaujinimo darbus, neveiks E. sveikata</span>
Registrų centras atliks sistemų atnaujinimo darbus, neveiks E. sveikata / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Bus vykdomi didžiausios RC duomenų bazės, kurioje laikomi pagrindinių nacionalinių registrų duomenys, perkėlimo į tarptautinės technologijų kompanijos „Oracle“ sukurtą „Exadata“ duomenų bazių valdymo sprendimą darbai.

Duomenų bazės perkėlimo darbai bus pradėti penktadienį nuo 22 val., planuojama, kad jie truks iki šeštadienio 6 val.

„Pagrindinė Registrų centro duomenų bazė yra esminių valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenų saugykla, todėl jos perkėlimas į naują valdymo sistemą reikalauja atsakingo pasiruošimo“, – pranešime sako Registrų centro IT direktorius Antanas Raguotis.

„Praėjusią savaitę atlikome bandomuosius duomenų bazės valdymo perkėlimo darbus, kurie leido dar geriau įsivertinti visas rizikas ir užtikrinti tinkamą jų valdymą. Šią savaitę atliksime galutinius diegimo darbus, po kurių pereisime prie šiuolaikiško duomenų bazių valdymo sprendimo“, – teigia jis.

Atliekant šiuos darbus nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema.

Šiame straipsnyje:
Registrų centras
e.sveikata
sistemų atnaujinimo darbai

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