Registrų centras įspėja: šių įmonių laukia nemalonumai

Jis ragina organizacijas teikti ataskaitas ir taip išsaugoti galimybę gauti gyventojų, verslo, valstybės ar savivaldybių paramą.
„Vėlavimas pateikti privalomas metines finansines ataskaitas gali būti pagrindu Registrų centrui inicijuoti paramos gavėjo statuso panaikinimą. Tad raginame metinių ataskaitų dar nepateikusias organizacijas tai padaryti ir taip išvengti šios nemalonios sankcijos“, – pranešime sakė Registrų centro Asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskienė.
Šiuo metu finansines ataskaitas už 2025 metus jau yra pateikę 11,1 tūkst. asociacijų (88 proc. visų prievolę turinčių asociacijų), 7,7 tūkst. viešųjų įstaigų (83 proc.) ir 1,1 tūkst. labdaros ir paramos fondų (82 proc.).
Registrų centras pavasarį ir liepos viduryje ataskaitų nepateikusioms organizacijoms siuntė laiškus ir įspėjo jas apie riziką netekti paramos gavėjo statuso. Šis statusas gali būti naikinamas, jei per du mėnesius nuo įspėjimo ataskaita nėra pateikiama.
Organizacija, kuriai dėl pažeidimų buvo panaikintas paramos gavėjo statusas, pakartotinai dėl šio statuso suteikimo gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų.
Šiuo metu paramos gavėjo statusą iš viso turi beveik 30 tūkst. juridinių asmenų. Vien per šiuos metus paramos gavėjo statusą įgijo 1,4 tūkst. organizacijų, šio statuso šiemet neteko beveik 1,5 tūkst. organizacijų.
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