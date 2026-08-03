Registrų centras siunčia žinutę: šią dieną neveiks dalis elektroninių paslaugų

Kaip pirmadienį pranešė Registrų centras, į tarptautinės technologijų bendrovės „Oracle“ sukurtą „Exadata“ platformą bus perkelta duomenų bazė, kurioje veikia įstaigos prižiūrimos sistemos, įskaitant Nekilnojamojo turto registro posistemius „Geomatininkas“ ir „Matininkas“, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų priemonę, regionų geoinformacinę aplinką „Regia“, kadastro žemėlapius, Miškų valstybės kadastrą, Adresų registrą bei e. aukcionų ir e. varžytynių portalą.
Duomenų bazės perkėlimo darbus planuojama pradėti trečiadienį 22 valandą, jie turėtų trukti iki ketvirtadienio 1 valandos. Šiuo laikotarpiu minėtos sistemos ir jų pagrindu teikiamos elektroninės paslaugos neveiks.
Birželio viduryje Registrų centras į „Exadata“ platformą jau buvo perkėlęs didžiausią savo duomenų bazę, kurioje saugomi Gyventojų, Nekilnojamojo turto ir Juridinių asmenų registrų duomenys.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. Nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš Registrų centro.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
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