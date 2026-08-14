Registrų centras turi naują vadovą

Pasak jos, ministras Edvinas Grikšas pasirašė tai numatantį įsakymą, o pareigas V. Bitinas pradės eiti rugsėjo 10 dieną. Iki rugsėjo 4 dienos jis dar dirbs LTG, BNS pranešė įmonė.
BNS liepą remdamasis šaltiniais rašė, kad V. Bitinas laimėjo Registrų centro vadovo konkursą.
„Registrų centras valdo itin svarbius duomenis, todėl naujojo vadovo svarbiausias prioritetas – užtikrinti aukščiausią jų saugumo lygį ir patikimą informacinių sistemų veikimą. Būtina stiprinti technologines apsaugos priemones, sistemų atsparumą, nuolat vertinti rizikas. Kartu iš naujojo vadovo tikimės technologinio Registrų centro atsinaujinimo, modernių, saugių sistemų ir kokybiškų paslaugų gyventojams bei verslui“, – ministerijos pranešime sakė E. Grikšas.
Informatikos inžinerijos išsilavinimą turintis V. Bitinas sako sieksiantis stiprinti visuomenės pasitikėjimą institucija.
„Tam ypač svarbus duomenų saugumas ir patikimas sistemų veikimas. Turime užtikrinti aukščiausius duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo standartus, stiprinti sistemų atsparumą ir būti pasirengę greitai reaguoti į galimas grėsmes. Tam reikės ne tik technologinių sprendimų, bet ir stiprios komandos, aiškių procesų bei glaudaus bendradarbiavimo su atsakingomis institucijomis“, – pranešime sakė V. Bitinas.
Naujasis Registrų centro vadovas turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties.
50-metis V. Bitinas kol kas dirba „Regitros“ ir LTG kompetencijų centro valdybose, rodo Registrų centro duomenys. LTG grupės technologijų direktoriumi jis dirba nuo 2022 metų lapkričio. Iki tol jis buvo dujų perdavimo sistemos operatorės „Amber Grid“ valdybos pirmininkas ir energetikos grupės „Epso-G“ strategijos ir plėtros direktorius, dar anksčiau – Lietuvos pašto Verslo ir technologijų plėtros padalinio, Strategijos ir plėtros departamento vadovas.
V. Bitinas yra dirbęs konsultacijų bendrovėje „Ernst & Young“, tuometinėje „Lietuvos energijoje“ (dabar „Ignitis grupė“), kur buvo atsakingas už Visagino atominės elektrinės bei išmanaus elektros skirstymo tinklo projektus, vadovavo IT bendrovės „BlueBridge“ verslo plėtros padaliniui.
Kaip rašė BNS, Registrų centro vadovo konkursas paskelbtas gegužę, po to, kai viešai paskelbus apie didelę duomenų vagystę iš pareigų pasitraukė Adrijus Jusas.
Laikinai įstaigai vadovauja Registrų centro Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
Skelbta, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą. Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko per iš užsienio „nulaužtas“ Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
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(be temos)