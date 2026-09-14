„Revolut“ patvirtino incidentą: per sukčiavimo ataką nutekėjo klientų duomenys

„Revolut“ teigė, kad išsiaiškinusi apgaulės schemą ji užblokavo šį adresą ir apie tai pranešė „atitinkamai vyriausybinei agentūrai“, taip pat finansų priežiūros institucijoms, teisėsaugos ir duomenų apsaugos pareigūnams, nurodoma pranešime.
„Revolut“ sistemos ir klientų lėšos nenukentėjo, – elektroniniu laišku „Bloomberg“ teigė „Revolut“ atstovas spaudai. – Mes tiesiogiai susisiekėme su nedideliu skaičiumi nukentėjusių asmenų, kad juos informuotume ir suteiktume pagalbą.“
Apie šį incidentą pirmiausia pranešė portalas „TechCrunch“, kuris gavo „Revolut“ nukentėjusiems klientams išsiųsto pranešimo kopiją.
Remiantis šiuo pranešimu, paviešinti duomenys apėmė klientų tapatybės ir kontaktinius duomenis, pavyzdžiui, gimimo datą, pašto adresus, el. pašto adresus ir telefono numerius. Sukčiai taip pat gavo prieigą prie tapatybės dokumentų, tokių kaip pasai ir vairuotojo pažymėjimai, ir galbūt taip pat matė tapatybės patvirtinimo asmenukes, sąskaitų išrašus bei sandorių istoriją.
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