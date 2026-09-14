 „Revolut“ patvirtino incidentą: per sukčiavimo ataką nutekėjo klientų duomenys

„Revolut“ patvirtino incidentą: per sukčiavimo ataką nutekėjo klientų duomenys

2026-09-14 13:00
BNS inf.

Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų grupė „Revolut“ patvirtino, kad per sukčiavimo ataką, kurios metu neteisėtai veikianti trečioji šalis pasinaudojo teisėtu valdžios institucijos el. pašto domenu, buvo atskleista „riboto skaičiaus“ klientų konfidenciali informacija, pranešė „Bloomberg News“.

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<span>„Revolut“ patvirtino incidentą: per sukčiavimo ataką nutekėjo klientų duomenys</span>
„Revolut“ patvirtino incidentą: per sukčiavimo ataką nutekėjo klientų duomenys / J. Kalinsko / BNS nuotr.

„Revolut“ teigė, kad išsiaiškinusi apgaulės schemą ji užblokavo šį adresą ir apie tai pranešė „atitinkamai vyriausybinei agentūrai“, taip pat finansų priežiūros institucijoms, teisėsaugos ir duomenų apsaugos pareigūnams, nurodoma pranešime.

„Revolut“ sistemos ir klientų lėšos nenukentėjo, – elektroniniu laišku „Bloomberg“ teigė „Revolut“ atstovas spaudai. – Mes tiesiogiai susisiekėme su nedideliu skaičiumi nukentėjusių asmenų, kad juos informuotume ir suteiktume pagalbą.“

Apie šį incidentą pirmiausia pranešė portalas „TechCrunch“, kuris gavo „Revolut“ nukentėjusiems klientams išsiųsto pranešimo kopiją.

Remiantis šiuo pranešimu, paviešinti duomenys apėmė klientų tapatybės ir kontaktinius duomenis, pavyzdžiui, gimimo datą, pašto adresus, el. pašto adresus ir telefono numerius. Sukčiai taip pat gavo prieigą prie tapatybės dokumentų, tokių kaip pasai ir vairuotojo pažymėjimai, ir galbūt taip pat matė tapatybės patvirtinimo asmenukes, sąskaitų išrašus bei sandorių istoriją.

Šiame straipsnyje:
Revolut
klientų duomenys
duomenų nutekėjimas
Londonas
Jungtinė Karalystė
sukčiavimo ataka

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