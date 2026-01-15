„Rheinmetall“ delegacija Vilniuje: pradedamos derybos dėl šaudmenų užtaisų centro kūrimo

Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, dėl planuojamų investicijų su vokiečiais, be jo, derėsis krašto apsaugos ir finansų ministrai Robertas Kaunas bei Kristupas Vaitiekūnas.
„Jie („Rheinmetall“ delegacija – BNS) atvyksta į Lietuvą, susitinkame tiek aš, tiek finansų ministras, tiek ir krašto apsaugos ministras, dalyvaus „Investuok Lietuvoje“ atstovai. Visa tai – derybinis procesas, kuris visai kryptingai juda“, – BNS trečiadienį sakė E. Grikšas.
Kaip rašė BNS, „Rheinmetall“ ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija pernai lapkritį pasirašė memorandumą, kuriuo sutarta Lietuvoje įkurti 155 mm artilerijos šovinių užtaisų gamybos kompetencijų centrą.
Ministerija BNS informavo, jog Lietuva jau yra gavusi bei vertina „Rheinmetall“ investicinį pasiūlymą, ties projektu dirba tarpinstitucinė darbo grupė.
„Su „Rheinmetall“ atstovais (...) tęsime derybas dėl to būsimo projekto“, – pabrėžė E. Grikšas.
Jis teigė negalintis atskleisti daugiau projekto detalių, tačiau teigė, jog bus deramasi dėl investicijų dydžio, verslo plano, būsimos gamybos ir panašiai.
„Rheinmetall“ vadovas Arminas Pappergeris (Papergeris) pernai lapkritį BNS sakė, kad užtaisų gamybos kompetencijų centras būtų didesnė investicija nei pačių sviedinių gamykla Radviliškio rajone ir siektų augiau nei 400 mln. eurų.
Pasak jo, užtaisų gamyklą valdytų jungtinė „Rheinmetall“ ir Lietuvos įmonė „Rheinmetall Defence Lietuva“ – tai būtų toks pat modelis, kaip ir gamykla Baisogaloje: 51 proc. jos akcijų priklausytų Vokietijos koncernui.
2025-ųjų lapkričio pradžioje Radviliškio rajone oficialiai pradėtos kelių šimtų milijonų vertės „Rheinmetall“ 155 mm sviedinių gamyklos statybos.
Naujausi komentarai